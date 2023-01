Gebruik de basisbeurs om vrijwilligerswerk bij studenten te stimuleren

Terugblikkend op het voor velen weinig vreugdevolle 2022, sprak tijdens het kerstdiner één van onze studerende familieleden het voornemen uit zich wat vaker als vrijwilliger in te zetten. Het is namelijk steeds lastiger om nieuwe (jonge) vrijwilligers te vinden, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Terwijl juist in deze tijd van polarisatie vrijwilligerswerk – als ‘cement van de samenleving’ – een verbindende werking heeft. Bovendien is vrijwilligersinzet essentieel voor de talloze activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van en de sociale cohesie in wijken en dorpen.

Voor een groot deel van de studenten zal volgend collegejaar echter een stuk vreugdevoller starten: de basisbeurs komt terug in het hoger onderwijs. Thuiswonende studenten ontvangen straks 110 en uitwonende studenten 275 euro per maand. Daar komen het studentenreisproduct, een eventuele aanvullende beurs en komend collegejaar een maandelijkse inflatiecorrectie (165 euro) bovenop.

Twintig miljoen extra vrijwilligersuren per jaar

Daar mag eigenlijk best iets tegenover staan. In het licht van het vrijwilligerstekort pleiten wij daarom voor een appel op studenten om zich vrijwillig in te zetten voor anderen. Als van de 1,3 miljoen studenten in Nederland slechts de helft van de groep die nog geen vrijwilligerswerk doet, gestimuleerd kan worden om hiervoor één uur per week vrij te maken, resulteert dit in ruim twintig miljoen extra vrijwilligersuren per jaar. Vooropgesteld, wij pleiten niet voor verplichte vrijwilligersinzet. In sommige gevallen kunnen studenten simpelweg geen extra verplichtingen op zich nemen.

Vrijwilligerswerk biedt de maatschappij veel voordelen, maar dit geldt zeker ook voor studenten. Door bijvoorbeeld sportwedstrijden te fluiten, bijles te geven of eenzame ouderen op te zoeken, stappen studenten uit hun eigen bubbel en zien zij meer van de maatschappij. Zo ontwikkelen ze bovendien vaardigheden die ze niet opdoen in de collegebanken.

Ook kan het hun welzijn vergroten: mensen die vrijwilligerswerk doen, zijn gelukkiger. Een stimulerende uitnodiging vanuit de overheid is daarom welkom, waarbij het aan de student is om daar – zonder gevolgen voor zijn basisbeurs – wel of geen opvolging aan te geven. We hopen dat die uitnodiging gespreksonderwerp zal zijn tijdens de eerstvolgende studentenborrel, zodat studenten ook elkaar motiveren tot het doen van vrijwilligerswerk.

