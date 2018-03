Geboortezorg is óók zorg voor moeders

De baby is niet de enige partij die risico's loopt in een bevalling. Ook moeders kunnen flinke fysieke en emotionele schade oplopen. Daar hoor je zelden iets over. Waarom? Het overlijden van een baby - hoe zeldzaam ook - jaagt meer angst aan dan veel massalere fysieke en psychische schade aan moeders. Bovendien is een overleden baby publiek goed zichtbaar en meetbaar; fysieke en vooral emotionele gevolgen voor moeders zijn bijna altijd privé. Tot slot verwacht onze cultuur van moeders dat ze een gezonde baby zelf het enige belangrijke vinden.

Wel verschillen vrouwen enorm. De een voelt zich alleen thuis veilig, de ander wil een ruggenprik bij de eerste wee.

Maar een verklaring is nog geen rechtvaardiging. Moeders zijn ook mensen. Hun gezondheid en welbevinden verdienen dezelfde aandacht als die van iedereen. Juist omdat we zo makkelijk geneigd zijn om de moeder uit het oog verliezen, moeten we haar extra goed in de gaten houden. Zwangerschap en geboorte zijn ingrijpende levensgebeurtenissen met levenslange fysieke en emotionele gevolgen. Natuurlijk is de ervaring van moeders belangrijk, voor henzelf en hun gezondheid.

Wel verschillen vrouwen enorm. De een voelt zich alleen thuis veilig, de ander wil een ruggenprik bij de eerste wee. Ook zijn er grote individuele verschillen in culturele, medische, persoonlijke of seksuele achtergrond. Die hebben direct gevolgen voor een intieme, fysieke en aangrijpende aangelegenheid als de bevalling.

Keuzevrijheid in de geboortezorg is belangrijk omdat die de mogelijkheid biedt om zorg op de individuele behoeften en risico's van vrouwen aan te passen. Bovendien kan de mogelijkheid tot kiezen op zichzelf leiden tot een wezenlijk betere beleving van de bevalling. Gedurende de bevalling zelf kan een vrouw alleen vaak nog maar weinig controle uitoefenen. Deze keuzevrijheid is vooral belangrijk in het kiezen van een locatie en type zorgverlener.

Bij te veel focus op alleen de baby, delven de uiteenlopende gezondheidsbehoeften van vrouwen het onderspit. Dit is een extra groot risico in een systeem zonder keuzemogelijkheden, en het is nooit moreel aanvaardbaar.

Elselijn Kingma is Socrates-hoogleraar Filosofie & Techniek TU/Eindhoven en Associate Professor Philosophy University of Southampton.

