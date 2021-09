Gas uit de Waddenzee is beter voor het milieu en voorkomt dat Rusland het energiewapen in kan zetten

Er is nogal wat te doen over het voornemen van de Nederlandse regering om gasboringen in de Waddenzee toe te staan (Trouw, 17 september). Lokaal, nationaal en zelfs internationaal klinkt er veel verontwaardiging: het is een schande! Maar daar valt wel wat op af te dingen.

Nederland moet volop inzetten op duurzame energie. Maar geen enkel transitiescenario voorziet op de middellange termijn al in een gasvrije toekomst. En van alle fossiele brandstoffen is gas ook nog het schoonst. Als we dan toch uit twee kwaden moeten kiezen dan heeft gas uit eigen bodem de voorkeur boven Russisch gas.

Begrijpelijk maar egoïstisch

De insteek ‘blijf van ons Waddengebied’ af, is hoe begrijpelijk ook, nogal egoïstisch. Want er is geen enkele reden om aan te nemen dat de ongerepte Russische toendra waar het gas anders vandaan moet komen, een kleinere natuurwaarde heeft dan de Waddenzee.

Het Russische gas, waar we steeds meer van afhankelijk worden, is ook veel minder milieuvriendelijk dan het gas uit eigen bodem. Bij de winning daar komt veel meer methaan vrij (een veel sterker broeikasgas dan CO2) dan wanneer dat onder streng Nederlands toezicht zou plaatsvinden. Het transport door duizenden kilometers pijpleiding (zoals Nordstream) gaat met grote compressoren die zelf ook weer heel veel energie verbruiken.

In de zakken van Poetin

Het geld dat Nederland met gas uit eigen bodem verdient, wordt altijd beter besteed dan wanneer het in de zakken van Poetin en zijn maten verdwijnt. De Russische staat is er met de inkomsten uit olie en gas in geslaagd de Russische krijgsmacht weer op te bouwen en nieuwe geavanceerde wapens te ontwikkelen waar het Westen niet zomaar een antwoord op heeft. Bovendien schrikt het regime in Moskou er niet voor terug het energiewapen ook als politiek drukmiddel in te zetten, het Westen te ondermijnen en de binnenlandse oppositie monddood te maken.

Het is een treurige constatering dat wij degenen die ons bedreigen en saboteren, zoals in het MH17-proces, financieel in staat blijven stellen om daar gewoon mee door te gaan.

Er is brede steun voor maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, maar vaak met een ondertoon van ‘als ik er maar geen last van heb’. Dat lijkt hier ook te spelen. Maar als we onze bijdrage willen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering, en de Russen niet in de kaart willen spelen, dan moeten we bereid zijn ook de lasten te dragen.

Schoon en veilig

Het Waddengebied is ons veel waard en toestemming om te boren moet niet lichtzinnig worden gegeven. Maar de opposanten zouden de regering tenminste de gelegenheid moeten geven om hen ervan te overtuigen dat het schoon en veilig kan.

Er zijn voldoende juridische en procedurele middelen beschikbaar om de overheid te dwingen om, in goed overleg, tot de beste oplossing te komen.

