Gas duur? Verhoog laagste inkomens

De Nederlandse kerken willen de energiecompensatie herverdelen, zodat deze terecht komt bij mensen die het geld echt nodig hebben. Het idee is in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar, stelt Abe Renema, diaken in de Protestantse Gemeente Berlicum-Rosmalen.

De regering heeft ter compensatie van duurdere energie gekozen voor een maatregel die snel kan worden uitgevoerd. Een generieke maatregel, zonder uitzonderingen en mitsen en maren. Probleem bij deze maatregel: de compensatie geldt ook voor mensen die het niet nodig hebben.

Het is op zich terecht dat iets bedacht wordt om deze onrechtvaardigheid op te lossen. De Nederlandse kerken stellen dan ook een herverdeling voor. Rijken doen afstand van de compensatie ten behoeve van armen. De uitvoering hiervan gooien ze over de schutting: lokale diaconieën kunnen een fonds oprichten waar rijken geld in storten ten behoeve van de armen.

Wie krijgt wat uitgekeerd?

Als diaken in mijn plaatselijke gemeente probeer ik na te denken over wat dit zou betekenen. Stel, er komt veel geld in zo’n fonds. Dan moeten we nadenken over wie wat krijgt uitgekeerd. Via netwerken van maatschappelijk werk, voedselbanken, Vincentiusverenigingen en armoedefondsen hebben we wel contacten, maar wat is eerlijk? En hoe verantwoorden we uitgaven van tienduizenden euro’s (100 donateurs is al 40.000 euro)? Dit leidt tot processen die niet één keer, maar in enkele honderden gemeenten moeten worden opgetuigd.

Daar komt bij dat de mensen die geholpen moeten worden vaak bijstand of een andere uitkering genieten. We zullen dus trucs moeten verzinnen om deze mensen niet met geld of in natura te helpen, want dan gaat het van de uitkering af. Hoe dan ook zullen we manieren moeten zoeken om regels te ontwijken. Hoe moreel verantwoord is dat?

Proberen via lokale sociale diensten ontheffing te krijgen lijkt me ook problematisch. Als het al lukt, leidt het tot zeer veel organisatie en mogelijk bureaucratie. Honderden keren hetzelfde proces zien te organiseren. Laat ik duidelijk zijn: op korte termijn wil ik hier van harte aan meewerken. Maar wat we hier doen, is een maatregel die aan de voorkant fout is (iedereen compenseren, ongeacht of het nodig is) aan de achterkant repareren.

Veel beter is: een nieuwe voorkant. Actie voeren om de Tweede Kamer een even gemakkelijke maatregel, generiek, te laten nemen: verhoging van de bijstandsuitkering en het minimumloon en verhoging van belasting in de hoogste schijf.

Voor wie bang is dat dit in de toekomst de inkomensverschillen te veel zou verkleinen (?): het kan zelfs een tijdelijke maatregel zijn, voor zolang de energie zo duur is.

