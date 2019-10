Gaat u bij drukte ook wel eens stiekem in de eerste klas zitten?

Vorige week was de kwestie: als je op internet kleren bestelt, is het wel zo makkelijk om meerdere maten tegelijk te laten bezorgen. Wat niet past kan toch gewoon weer terug?

Echte winkel

Naar mijn onbescheiden mening is het in de omgang met internet-firma’s essentieel om je bewust te zijn van het verdriet van de echte winkel. Die verkommert, tenzij je heel kritisch en heel bescheiden je dingen bestelt, liefst dáar. Laat het lot van echte winkels je koud, dan hoor je maatschappelijk bij de ‘volgers’. Dan hoop ik voor je dat je gaat behoren tot de trendsetters, die internet-aankopen zoveel mogelijk beperken.

Loek Beukman, Zevenhuizen

Wegdrukken

Vooral de laatste zin van de rubriek van vorige week vind ik tekenend: dat je zo’n gedachte aan retour gestuurde kleding die vernietigd wordt, liever even wegdrukt. Het is iets wat ik ook veel om mij heen zie gebeuren, dat mensen hun kop liever in het zand steken dan de werkelijkheid onder ogen te komen. Dit is precies het probleem, volgens mij. Als iedereen zich zo zou gedragen was de wereld nog dichter bij de ondergang dan dat zij nu al is. Daarom een tip voor Margot: koop een zwart jurkje tweedehands, leen het van een zus/vriendin of ga dán pas naar een fysieke winkel zodat er geen transportvervuiling/wegdrukken van gedachtes aan te pas hoeft te komen. De tijd waarin comfort belangrijker kon zijn dan milieubelasting is helaas voorbij.

Aileen Dijksterhuis, Groningen

Kleding terugsturen

Ik zal heus niet ontkennen dat ik in het verleden online kleding heb besteld, maar ik merk dat dit toch niet goed (meer) voelt. Ik probeer zo weinig mogelijk – en als ik het al doe zo effectief mogelijk – spullen online te bestellen. Het kost om te beginnen een hoop geld. Al die bestelauto’s die met al die pakketten rondrijden, zijn niet goed voor het milieu. En voor de (kleding)winkels in de stad is het ook een slechte ontwikkeling. Online winkelen is natuurlijk prettig anoniem, maar de gesprekken die je soms hebt als je een winkel binnenloopt vind ik juist ook leuk. Ik pak nu mijn fiets en koers lekker naar de stad om daar mijn aankopen te doen.

Hedwig Pesgens, Groenekan