Gaan we de ouderen van straks in drietraps-stapelbedden duwen?

Mocht ik net zo oud worden als mijn vader, je weet maar nooit, dan heb ik nog 26 jaar tegoed. Of dat een vrolijk vooruitzicht is, is de vraag. Het is niet uitgesloten dat ik onderweg naar het einde – liefst zo laat mogelijk – een beroep zal moeten doen op een of andere vorm van ouderenzorg. Niet de helpende hand van deze of gene, maar professionele zorg. Maar bestaat die tegen die tijd nog wel?

Ik lees sombere berichten over de dubbele vergrijzing; er komen steeds meer ouderen en het aandeel tachtigers onder hen stijgt ook nog eens. Tegelijkertijd is er steeds minder personeel, dat speelt overal in de zorg, van de wijk tot het verpleeghuis. En oh ja, in die verpleeghuizen is ook gewoon geen plaats voor de ouderen van straks, of we moeten hen in drietraps-stapelbedden duwen.

Maandag berichtte Trouw dat het aantal plekken in zorginstellingen voor ouderen sinds 2000 is gedaald van 137.000 naar 119.000, terwijl de behoefte stijgt. Als er niets verandert, zijn er over dertig jaar 200.000 extra plekken nodig. Intussen loopt het tekort aan medewerkers in de thuiszorg en verpleeghuizen op van 26.000 nu tot 240.000 over dertig jaar.

En dat is alleen nog maar de ouderenzorg, maar je hoeft niet bejaard te worden om geconfronteerd te worden met een uitvallend zorgsysteem. Dinsdag rapporteerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) dat het héle zorgstelsel dreigt te kapseizen. 9 procent van de Nederlanders gaat niet naar de dokter, uit angst voor de kosten. Duizenden staan op wachtlijsten voor een huisarts. Wie een specialist nodig heeft, moet maar zien wanneer hij aan de beurt is, ook in de geestelijke gezondheidszorg.

En wat het personeel betreft: nu werkt een op de zes Nederlanders in de zorg, dat zou een op de drie moeten worden om de tekorten op te lossen – geen realistisch scenario. “Op papier hebben we goede en toegankelijke zorg, in de praktijk niet meer. We moeten voorkomen dat we straks echt helemaal vastlopen”, zegt RVS-voorzitter Jet Bussemaker.

Naast vergrijzing en personeelstekorten spelen bureaucratie en versnippering (1400 wijkverplegingsorganisaties!) een rol, en op een dieper niveau is het de hele structuur van zogenaamde concurrentie en marktwerking die de zorg parten speelt. Volgens Bussemaker zijn zowel ‘majeure als kleine stappen’ nodig om een totale crash te voorkomen. Welnu, er liggen voorstellen voor de majeure stap om de verzekeraars uit het systeem te halen. Dat zou de fundamentele fout herstellen om zorg te zien als een te verhandelen product. En in praktische termen zou het een hele laag van marketing, onderhandelingen, richtlijnen en regels wegnemen.

Klinkt dat al te majeur? Wouter Bos, bestuursvoorzitter van Menzis, erkende onlangs in de Volkskrant dat de ‘zorgverzekeringsmarkt’ niet werkt. Het is een markt geworden waarin de verzekeraar slechts kijkt wie voor de laagste prijs zorg kan leveren. “Dat is nooit de bedoeling geweest”, aldus Bos. Verzekeraars zouden ook op ‘kwaliteit en toegankelijkheid’ concurreren, maar dat is ‘zo goed als verdwenen’.

Ook wat Bos betreft moet er een discussie komen over een nieuw stelsel, maar hij zegt erbij dat zoiets al snel tien tot twintig jaar duurt. Even rekenen hoe oud ik dan ben.