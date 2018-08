Ga voor leven in kleur in plaats van zwart-wit

Dit jaar zal ik tijdens de herdenking, vandaag, van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië op een andere manier bij het Indisch Monument in Den Haag staan dan in de voorgaande jaren.

Deze keer zal ik niet onherroepelijk door een bres in de tijd verdwijnen - zoals de Franse schrijver Jean Patrick Modiano die gedefinieerd heeft - naar de wereld van zwart-witfoto's, de foto's die me nog steeds angst inboezemen: overvolle vrouwen- en kinderkampen, mijn moeder die als meisje zieke peuters in haar barak zag sterven; krijgsgevangenen op een lange mars, mijn uitgeputte grootvader die de mars door de jungle alleen met ondersteuning van kameraden gehaald heeft, kleine jongetjes die eten uit een ton proberen te schrapen, mijn vader die als klein jongetje moest zien te overleven.

Niet dat deze zwart-witwereld er niet meer is - die zal er altijd zijn - maar ik kan de brug naar het heden nu beter slaan.

Mijn familie komt uit Nederlands-Indië en mijn beide ouders zijn er geboren. Na gelukkige eerste levensjaren zijn ze als kleine kinderen zwaar door de oorlog aangedaan, en die oorlog is in wezen nooit meer voor ze geëindigd. Ze zijn beiden voor een lange periode volledig gescheiden van de rest van hun familie geweest, zonder te weten of ze hun familieleden ooit nog zouden terugzien.

Laatste glimp

Ik heb de gevangenis bezocht waar mijn grootmoeder verbleef toen ze gemarteld werd, ik heb een dienst meegemaakt in de kapel waar familie naartoe gevlucht was tijdens heftige gevechten in de Bersiap-periode, ik heb de plaatsen van de poorten van de kampen opgezocht, ik ben op de straat gaan staan waar mijn vader als jongetje zijn eigen vader staande op een legertruck van het Knil in een laatste glimp gezien heeft, om hem daarna nooit meer terug te zien.

Ik heb de plaatsen bezocht waar mijn ouders als kleine kinderen vóór de oorlog zo gelukkig waren, toen gezinnen nog intact waren

Ik ben op die plaatsen gaan staan, ik heb de ruimte en de omgeving in me opgenomen, ik heb mijn hand op muren gelegd, ik heb de tralies aangeraakt. En toen stroomde het verleden tastbaar over in het heden, en vloeiden de zwart-wit beelden uit dat verleden over in kleur van het heden: ik was met een plons in het hier en nu beland.

Ik heb de plaatsen bezocht waar mijn ouders als kleine kinderen vóór de oorlog zo gelukkig waren, toen gezinnen nog intact waren. Ik heb ze teruggebracht naar die plaatsen: ik heb er hun as verstrooid. Ook dat was louterend. Nu zijn het kleine meisje uit Bandoeng en het kleine jongetje uit Blitar weer thuis.

Wat dit jaar onveranderd blijft tijdens de herdenking bij het Indisch Monument is dat ik, zoals altijd gedurende het moment stilte, met mijn overleden familieleden praat. Deze keer met mijn beide ouders erbij. En we zullen tegen elkaar zeggen: alles is goed zo.