Ga vandaag naar de stembus, juíst om wat er nu in Moskou gebeurt

De stempas ligt klaar, het identiteitsbewijs ook, ik hoef alleen nog maar te zorgen in levende lijve bij een stemlokaal aan te komen. Omdat ik inmiddels in Arnhem woon, heb ik besloten meteen maar naar de meest aantrekkelijke locatie te gaan die er te vinden is: de voormalige Koepelgevangenis. Waarschijnlijk gun ik me na afloop zelfs een gebakje, in de beste traditie van de Trouw-redactie. Niet omdat het zo’n feestelijke dag is, daarvoor sterven te veel mensen hier niet ver vandaan, maar omdat verkiezingen zo’n goede uitvinding zijn, al moet je wel de gebruiksaanwijzing blijven volgen, anders draait de boel kapot.

Ik had al wel een voorkeur voor een bepaalde partij, maar ik heb toch nog een lokale kieswijzer geraadpleegd, vooral om te kijken of die mij net zo goed zou kennen als ik mijzelf. Dat bleek dit keer redelijk het geval; er zat een partij in de top-drie waarop ik nooit zou stemmen, maar verder klopte het wel zo ongeveer, en de nummer één was helemaal goed. Wat had ik gedaan als het anders was? Dan had ik de kieswijzer gewoon genegeerd, geheel volgens de methode die ik opdeed in een boek over de verhouding tussen ratio en intuïtie. Daarin werd een intelligente man opgevoerd die niet kon kiezen tussen twee vrouwen. Hij maakte een lijst van alle cruciale criteria, gaf punten aan beide kandidates, en berekende wie de winnaar was. Bij de uitkomst wist hij meteen: dit klopt niet, en hij koos voor de ander.

De opkomst zal vandaag niet hoog zijn. Bij gemeenteraadsverkiezingen schommelt die altijd rond de 50 procent, en misschien wordt het nu nog wel lager vanwege de kater van het toeslagenschandaal en het ‘functie-elders’-schouwspel dat daarop volgde. Maar dat had toch niets met de lokale politiek te maken? Nee, maar de gemeenteraadsverkiezingen gaan ook nauwelijks over de lokale politiek, ze worden altijd gekaapt door de landelijke politieke boegbeelden, met medewerking van de talkshows.

Daar komt bij, zoals Hans Goslinga zaterdag schreef, dat de speelruimte voor gemeenteraden door het Haagse machtscentrum fors is beperkt, en de kiezers hebben dat in de gaten. Als ze niet op komen dagen betekent dat niet, aldus Goslinga, ‘dat er iets mankeert aan de democratische geest van de Nederlanders’. Hoe dan ook, zelf ga ik dus wel. Enerzijds vanwege de kwesties waarover de lokale politiek nog wél iets te zeggen heeft, al is het vaak binnen benauwend strakke nationale regels (wonen, duurzaamheid, vluchtelingenopvang, sociale zaken). Anderzijds vanwege het signaal dat uitgaat van de uitslag, en ook van de opkomst.

Je wilt laten zien dat de democratie iets betekent als er in Moskou mensen worden gearresteerd voor het omhoog houden van een blanco spandoek en er bij ons politici zijn die zich laten kennen als Poetin-vrienden, zo niet bewonderaars. De democratie bestaat bij de gratie van meningsverschillen, ook als die enorm ergerlijk zijn, maar wat zich nu manifesteert is een bedreiging van de democratie zelf. Alleen al daarom ga ik vandaag naar de gevangenis.