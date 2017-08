Ga juist wél naar Turkije op vakantie

Natuurlijk is het goed burgers met een dubbel paspoort te waarschuwen voor een reis als zij zich openlijk negatief hebben uitgelaten over Erdogan, maar het merendeel van deze burgers doet dat niet. Zij houden zich op de vlakte of zijn pro Erdogan en bezoeken in Turkije hun familie tijdens de zomermaanden, zonder enige problemen. Het merendeel van de Nederlandse burgers met een Turks paspoort weet dat kritiek op Erdogan tot problemen kan leiden.

Wat altijd wordt vergeten in een situatie als die van Turkije nu is het lijden van de bevolking

Wat uw hoofdredactioneel commentaar in de hand werkt is een verdere teruggang van het aantal toeristen naar Turkije. Dat is een kwalijke zaak. U gaat daarmee voorbij aan het welzijn van de Turkse bevolking. Vijftig procent, wellicht meer, van deze bevolking staat niet achter het beleid van de AK-partij, maar wordt wel het grootste slachtoffer van dit beleid. Met name in de westelijke en zuidelijke kustregio's, de toeristische gebieden, is de aanhang van de AK-partij in de grote minderheid.

Door alle ontwikkelingen is het toerisme met veertig procent (2016) afgenomen en dit jaar lijkt nog dramatischer. Restaurants, winkels en hotels hebben nog nauwelijks omzet of moeten sluiten en veel bedrijvigheid, zoals verhuur vakantiewoningen, bootverhuur, souvenirverkopers, levert niets meer op.

Wat altijd wordt vergeten in een situatie als die van Turkije nu is het lijden van de bevolking. Vrijwel zonder sociale voorzieningen is het voor velen (denk ook aan alle ontslagenen) inmiddels een onmogelijke taak om in hun onderhoud en dat van hun gezin te voorzien. Ik werkte ooit bij een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Men vroeg mij dan, hoe onze organisatie in een land kon werken waarvan de regering corrupt was, de president een dictator. Mijn wedervraag was altijd: "U komt toch ook op voor de zeehondjes die worden neergeknuppeld, ondanks dat die dierenmoordenaars bestaan?"

Mijn advies voor een volgend commentaar: haal mensen over massaal naar Turkije te gaan op vakantie. Laat de Turkse bevolking zien dat de Europeanen met ze begaan zijn. Dat heeft twee resultaten: de tegenstanders van Erdogan voelen zich gesteund en zijn aanhangers zullen zich nog eens achter de oren krabben.

Auteur Liza Leistra is een lezer van de krant in Turkije.

