Ga door met publiekelijk genieten van het bestaan dat de vijand zo verafschuwt

Zeker, je kunt op een kerstmarkt of een brug heel wat leed aanrichten, maar voor paniek om een armzalig legertje losers, bewapend met wat religieuze leuzen en gehuurde voertuigen, is geen reden.

Zo’n fier geafficheerde levenshouding is op den duur voor de ‘Allah-u-akbardisten!’ ontwapenend

Als het doel van deze kleinschalige barbarij is je samenleving te destabiliseren en groepen tegen elkaar op te zetten, moet je in alle rust zorgen dat dit niet gebeurt. In dat opzicht was het concert van zondag in Manchester een ontmoedigend antwoord aan de vijand. Zoveel duizenden jonge mensen uitbundig zingend na de explosie van vorige week was vitaal, dynamisch en oogde onoverwinnelijk.

Daarentegen was het stilleggen van de verkiezingscampagne in Groot-Brittannië, al was het maar voor 24 uur, een fout. Doorgaan met leven en publiekelijk genieten van dit bestaan dat je vijand zo verafschuwt, moet het parool zijn. Zo’n fier geafficheerde levenshouding is op den duur voor de ‘Allah-u-akbardisten!’ ontwapenend.

Jihadistische propaganda Terrorisme is bedoeld om angst aan te jagen en maakt daartoe gebruik van je eigen middelen: ontelbare media die bij iedere nieuwe aanslag onbedoeld voor een vloedgolf aan jihadistische propaganda zorgen. Beperk je verslaggeving in ruimte en intensiteit en publiceer vooral geen foto en naam meer van omgekomen terroristen. Zo ontneem je wereldvreemde lieden hun post mortem publiciteit zodat hun zogenaamde martelaarschap niet meer in brede kring gevierd kan worden. Wie wil er nou volstrekt geanonimiseerd de lucht in gaan? Hou ook eens definitief op met het collectiviseren van het leed dat jihadisten juist in extase brengt. Geen bergen teddyberen en zeeën van waxinelichtjes meer, geen omhooggehouden pennen en A4’tje. En als je toch massaal de straat op wil, maak dan van een dikke middelvinger voor jihadisten je nieuwe embleem. Op spandoeken, vlaggen en T-shirts. Maar wees ook realist, kijk niet weg en onderken dat de islam door geweld is ontstaan en vanaf het prille begin met bloedige veroveringen ‘ongelovigen’ heeft willen onderwerpen. Met als stichter van deze religieuze ideologie een ware jihadist avant la lettre. Ook al is de overgrote meerderheid van de moslims gelukkig vreedzaam en helaas zelf slachtoffer van haar eigen extremisten. Hou ook eens definitief op met het col­lec­ti­vi­se­ren van het leed dat jihadisten juist in extase brengt De Britse premier May heeft nu publiekelijk afstand genomen van het blinde Britse multiculturalisme: ook hoofddoekjes bij het politie-uniform en sharia-rechtbanken helpen niet tegen moslimterroristen. Bestrijd alle vormen van islamisme, sluit alvast de salafistenmoskeeën en straf hun sponsors Saudi-Arabië en Qatar (die nu onderling in een schijngevecht zijn verwikkeld). Uiteindelijk zul je ook immigratie uit bepaalde moslimlanden drastisch moeten beperken, als je niet wilt dat ons eigen reservoir aan jihadisten permanent wordt bijgevuld. Pas dan hoef je zelfs geen middelvinger meer op te steken, maar volstaat een vrolijke lange neus trekken richting jihadisten.

