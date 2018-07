Froome zal zijn wielerkruis lijdzaam moeten dragen

Om Froome hangt een mist van veronderstelde doping, hoewel hij deze week door de internationale wielrenunie UCI officieel van overmatig gebruik van salbutamol is vrijgesproken. Dit is het enige wat zou moeten tellen: de Brit is na een lang onderzoek onschuldig verklaard.

Helaas ziet het publiek het niet zo: waar rook is, is vuur. Men verwachtte een helse gang voor Froome de komende drie weken op de Franse wegen. Tom Dumoulin zei al niet te dicht bij de viervoudige winnaar te zullen gaan fietsen om geen fluimen uit het publiek op te vangen. Triest.

Froome is gewaarschuwd en zal zijn wielerkruis lijdzaam moeten dragen

Gisteren publiceerde Froome een open brief in dagblad Le Monde als tegenreactie: ‘Ik zal de gele trui nooit te schande maken’. En hij ging wel erg ver door in zijn brief een pathetische zin op te nemen: ‘De Fransen zijn rechtschapen mensen met een scherp verstand’. Oei, weet Froome dat La Roche-sur-Yon een stad is die door Napoleon, de grootste vijand van het ‘perfide Albion’, is gesticht?

Beschimpingen Ik las dat als Froome een Fransman was geweest, hij nooit een dergelijke behandeling had hoeven vrezen. Maar kijk naar de eerste grote Franse renner Jacques Anquetil, die de Tour tussen 1957 en 1964 vijf keer won. De rivaliteit met Raymond Poulidor was toen zo groot dat Frankrijk massaal voor de ‘eeuwige tweede’ koos (drie keer tweede en nooit in de gele trui gereden). Anquetil werd als een kille en arrogante geldwolf beschouwd. Een misprijzende intellectueel die ver van het volk stond. Vooral in zijn laatste gewonnen Tour werd hij door het Franse publiek voortdurend uitgefloten, beschimpt en zelfs bedreigd. In een stuk dat hij in 1997 schreef, memoreerde wijlen Trouw-wielerspecialist Johan Woldendorp dat in 1964 leuzen met ‘Dood aan Anquetil’ langs het parcours werden gekalkt. Maar er is meer. Op 13 juli 1964 werd de 21ste etappe (311 kilometer!) tussen Clermont-Ferrand en Orléans gereden. Vlak na de aankomst, hangend aan een hek, stond uw dienaar. Nog geen acht jaar oud, door oudere broer en moeder vergezeld. Ik zag verwonderd het gekleurde lint over de finish denderen. Het publiek klapte enthousiast en ik ook. Tot het gouden tricot van Anquetil verscheen. Het fluitconcert en de beschimpingen waren niet van de lucht. “Kijk, zei mijn broer, hij stopt!” Nog geen vijf meter van ons vandaan, aan de overkant van de straat, kwakte Jacques Anquetil zijn fiets tegen de grond en liep naar het publiek. Ik zag hem een man, die hem iets naar het hoofd had geslingerd, een rake klap geven. Ik beleefde dus op die dag een historisch moment. Maar wie nu zoiets zou doen, vliegt onmiddellijk uit de Tour. Daarom is Froome gewaarschuwd en zal hij zijn wielerkruis lijdzaam moeten dragen. Drie keer per week schopt Sylvain Ephimenco in Trouw heilige huisjes omver. Lees al zijn columns via Trouw.nl/Ephimenco.

