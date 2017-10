Fransen moeten ook aan boord komen bij het pulsvissen

Ruim tien jaar lang onderzoekt Nederland een innovatieve visserijmethode. Deze methode, de pulskorvisserij, spaart het milieu én houdt visbestanden intact. De Europese Commissie en de Nederlandse visserijsector zijn helemaal voor, maar er is veel verzet onder de Fransen. Franse leden vrezen de Nederlandse concurrentie. Zij beseffen nog onvoldoende dat innovatie noodzaak is en dat de kost (investering) voor de baat uit gaat. Voorts zijn er leden die vinden dat er nog meer onderzoek moet plaatsvinden. Zij stellen ook dat er in de Noordzee volop overbevissing is en dat de puls die onvoldoende tegengaat. Niet alleen in het Europees Parlement, maar ook de Franse visserijminister in de raad van ministers ligt dwars.

Lees verder na de advertentie

De bewering dat de bestanden in de Noordzee overbevist zijn, is aantoonbaar onjuist: de belangrijkste visbestanden doen het structureel goed en voor kwetsbare bestanden als haaien en roggen is de pulskorvisserij veel beter dan de boomkorvisserij. Kortom, de uitdaging is om de Fransen ook aan boord te krijgen.

Prille begin Vanaf het prille begin vecht ik (samen met de Nederlandse visserijsector) voor de duurzame pulskorvisserij, die van groot belang is voor de toekomst van de hele visserijsector, niet alleen in Nederland, maar heel Europa, inclusief Frankrijk. De techniek is rond de eeuwwisseling ontwikkeld vanuit de Nederlandse visserijsector. De traditionele boomkorvisserij, waarbij netten met zware kettingen over de zeebodem worden getrokken, is al een tijd omstreden. Zware motoren met veel pk's waren nodig om die kettingen voort te trekken, dus de brandstofkosten rezen de pan uit. Ook de brandstofemissie, vernieling van de zeebodem en het niet selectief opvissen van tal van voor consumptie ongeschikte zeedieren (zoals zeesterren) waren ongewenst.