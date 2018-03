Frank de Boer, de keurige vent die hij is, zit nog vast in zijn gedachte

De Boer had op de Engelse sportzender 'BT Sport' in beginsel over Marcus Rashford gesproken, het talent van Manchester United. Het is jammer dat Mourinho zijn manager is, had hij gezegd. Mourinho wil resultaten, bedoelde hij. Bij hem krijgt een talent niet de gelegenheid om fouten te maken en de tijd om ervan te leren.

Lees verder na de advertentie

José Mourinho had niet meer dan een zin of twee nodig om te zeggen waar het op stond

Mourinho zei dat hij iets had gelezen van de slechtste manager in de historie van de Premier League: zeven wedstrijden, zeven nederlagen, nul doelpunten. Hij zei dat Rashford bij hem leert hoe te winnen, en dat hij bij die slechtste manager zou hebben geleerd hoe te verliezen.

Het gangbare journalistieke patroon, al jaren, dat A iets zegt over B en dat dan iedereen naar B loopt om die te laten zeggen wat hij daar dan weer van vindt - ik moet er niets van hebben. Toch is dit niet af te doen als weer iets van dat holle gebekvecht waar het internet van volstroomt. Er zit iets diepers in, iets nog steeds heel hardnekkigs.

Het is ook niet af te doen met de Nederlandse houding, die je toch alom voelde, dat Mourinho, die acteur, zich eens koest moet houden. Ja, Mourinho mag graag acteren, maar hier deed hij dat niet. Het was ook nergens voor nodig: hij had niet meer dan een zin of twee nodig om te zeggen waar het op stond.

Enkele dagen later schetste De Boer de context, of zijn context, in het Algemeen Dagblad. Hij had de hem vertrouwde situatie bij Ajax, waar eigen talenten dan langer zouden mogen blijven staan, afgezet tegen het resultaatgerichte voetbal. Dat resultaatgerichte was het goed recht van Mourinho en de club, zei hij erbij.

Het veranderde weinig tot niets aan de boodschap. Het was vooral ook nog heel erg Frank de Boer en zijn Ajax-gedachte, de gedachte waarin hij zich als trainer opsloot, zozeer dat hij er in Europa steevast al vroeg zonder slag of stoot uitvloog.

Dinsdag werd Mourinho met Manchester United in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door Sevilla. In Nederland werd gegniffeld, gesuggereerd ook dat De Boer breeduit zou kunnen lachen - de trainer die nooit in de buurt van dat stadium is geweest, om maar te zwijgen van Mourinho's Europese eindzeges, twee in de Champions League, één in de Uefa Cup en één in de Europa League.

Ik twijfel er geen moment aan dat Frank de Boer, de keurige vent die hij is, veel respect voor Mourinho heeft

In de herkansing zei De Boer dat Mourinho tactisch sterk is, dat hij het spel van de tegenstander kan ontregelen en dat hij daar nog veel van kan leren. Dat zou ik zeggen. De finale van de Europa League vorig jaar: Mourinho fileerde het eenzijdige strijdplan van Ajax. Was het anders gegaan, als De Boer nog trainer van Ajax was geweest? Ik zou het graag zeggen, maar ik kan het niet, nog minder na zijn korte ervaringen in het buitenland.

Marcus Rashford is geselecteerd voor de Engelse nationale ploeg, die komende week tegen Oranje speelt. Hij, 20 jaar pas, maakt zich op voor zijn tweede eindtoernooi. Niemand hoeft over zijn sportieve lot in te zitten, een werkloze trainer uit een ver in de middelmaat weggezakt voetballand zeker niet.

Ik twijfel er geen moment aan dat Frank de Boer, de keurige vent die hij is, veel respect voor José Mourinho heeft. Of hij verder komt als trainer, kun je (met hoeveel spijt ook) wel betwijfelen, zo vast als hij nog zit in de gedachte van, breed gezien, dat weggezakte voetballand.

Chef sport Henk Hoijtink schrijft ieder weekend een column over de voetbalwereld. U vindt ze hier.