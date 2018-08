Franciscus is een beetje Obama aan de Tiber: hoe geadoreerd ook, hij zal niet veel achterlaten

Geen Christus dus die gedurende zijn vloeibare kruisgang zich door E. coli en uitputting liet geselen om ons van onze zonden te verlossen. Anders ging het bij NRC Handelsblad (‘De aanbidding van de lijdende Maarten’) en de Volkskrant (‘Christelijker kun je het bijna niet hebben’) die in de altruïstische zwemtocht een ‘hoogmis’ of een ‘modern lijdensverhaal’ zagen, waarin ‘boetedoening’ en ‘verlossing’ de toon voerden.

Lees verder na de advertentie

Van der Weijden was plots een soort crawl-Jezus na zijn ‘wederopstanding’ (genezen van kanker), de toeschouwers ‘hedendaagse devoten’ langs de ‘Via Dolorosa’ en Maartens moeder ‘stond net als Maria langs de route’. Na afloop zei de zwem-Messias in zijn eigen woorden ‘Het is volbracht’ en sprak hij alsof ‘hij over dat water had gelopen’. Amusant, inventief maar ook grotesk natuurlijk.

Omdat deze stilistische varianten op de christelijke visie van het lijden stoelden, vond ik de brief van paus Franciscus over pedofilie in de katholieke kerk uiterst interessant. Deze boetedoening (alweer) met als titel ‘Aan het Volk van God’ kwam uitgerekend uit op de dag dat Maarten Van der Weijden met een gepijnigd lijf zijn tocht moest afbreken. In zijn niet al te lange brief (wat zijn tweeduizend woorden vergeleken met tienduizenden gevallen van verkrachting en misbruik van kinderen wereldwijd?) komen de woorden ‘pijn’ en ‘lijden’ niet minder dan veertien keer voor.

Franciscus is een man met veel krachtige woorden en uitroeptekens maar helaas weinig wol

Charisma Het gaat hier om het concrete leed van de slachtoffers, vermengd met de meer virtuele pijn van de geschokte omstanders die we zijn: ‘Een misdaad die diepe wonden veroorzaakt, bestaande uit pijn en machteloosheid (...) De pijn van de slachtoffers is ook onze pijn’. Mooie woorden maar je zou willen dat deze gepaard zouden gaan met anderen als bijvoorbeeld ‘strenge straffen voor de daders’ of ‘grondige hervormingen van het instituut zoals afschaffing van het celibaat’. Helaas eindigt de brief met een verbijsterende dooddoener: het is aan de heilige geest om ons de kracht te geven om ‘onze compassie uit te kunnen drukken evenals onze beslissing om met moed te strijden’. Franciscus is een man van groot charisma die vooral goed is in communicatie. Een man van uitgesproken verontwaardiging (vergogna!), niet wars van symboliek. Een kerkleider met veel krachtige woorden en uitroeptekens maar helaas weinig wol. In feite is hij een beetje een Obama aan de Tiber: hoe geadoreerd ook, hij zal niet veel achterlaten. ‘Hij moet nu echt iets doen: zijn nalatenschap staat op het spel’, schreef Stijn Fens in een column die twee dagen voor de pauselijke brief werd gepubliceerd. Destijds vond ik de stap terug van Benedictus XVI niet passend bij een paus. Maar als Franciscus hetzelfde doet om plaats te maken voor een hervormer met een stevige bezem, zou ik pas kunnen geloven dat de katholieke kerk het volgende millennium gaat halen. Drie keer per week schopt Sylvain Ephimenco in Trouw heilige huisjes omver. Al zijn columns vindt u hier terug.

Lees ook:

Paus spreekt zich keihard uit over seksueel misbruik door geestelijken In een unieke brief aan alle rooms-katholieke gelovigen wereldwijd heeft paus Franciscus zich keihard uitgesproken over het seksueel misbruik door rooms-katholieke geestelijken.