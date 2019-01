Fotografen verdienen een passende vergoeding

Een fotografische autobiografie, in zwart-wit en voornamelijk gemaakt in oorlogsgebieden. Vaak figureert de dood in zijn foto’s, het verdriet eromheen van omstanders en medestrijders, de verschrikkelijke verwoestingen als gevolg van bomaanslagen en ontploffende granaten.

Eddy gaat ver in zijn werk, heel ver, hij waagt daarvoor regelmatig zijn leven. Hij won twee keer de Zilveren Camera. Ik heb grote bewondering voor zijn talent en gedrevenheid om oorlogen in beeld te brengen. Voor een vergoeding die niet in verhouding staat met het gevaar dat hij loopt – dat zal namelijk nooit het geval zijn. Op mijn werkkamer hangt een grote foto, door hem gemaakt in Bangladesh, van een straatarme maar trotse boerenfamilie naast een foto van ­Joël van Hout. Hij voer mee met bootvluchtelingen uit Afrika en strandde met hen op een van de Canarische Eilanden.

Fotografen heb ik leren kennen als gedreven, betrokken en doorgaans zeer professionele journalisten die niet in woorden maar in beelden de werkelijkheid proberen te vangen. Werry Crone maakte foto’s van politici die deel zijn gaan uitmaken van ons collectieve geheugen. Jörgen Caris maakt indringende portretten bij de serie ‘Ik heb een droom’ in Letter&Geest. Kadir van Lohuizen publiceerde vorig jaar een prachtige serie foto’s bij ons in de krant en op de site, in het kader van zijn project ‘Wasteland’.

Economische werkelijkheid Er zijn veel heel goede fotografen die voor deze krant werken. Fotografie is een onlosmakelijk onderdeel van het nieuws en hoort in de krant. Wat een punt van discussie is, is de vergoeding. Werry Crone memoreerde in de donderdagkrant het dramatische moment dat hij bij deze krant werd ontslagen en als freelancer weer werd ingehuurd. Niemand bij deze krant vond dat fijn, maar we hadden toen ook te maken met een economische werkelijkheid van een bijna failliet bedrijf en een redder in de vorm van de Persgroep. Er moest gesaneerd worden. Er werken nu aanzienlijk minder mensen bij de krant dan in 2006, waarbij vervolgens ook op de rem werd getrapt bij loonstijgingen. Fotografen horen in mijn opvatting een passende vergoeding te krijgen, zoals iedereen overigens. Wij denken dat we dit bij Trouw ook doen, al zal dat niet iedereen tevredenstellen. De tarieven liggen in ieder geval fors hoger dan wat regionale persfotografen verdienen, blijkens datzelfde artikel waarin Crone aan het woord komt.

Lage honorering, veel opdrachten Of dat zoveel anders is dan in de jaren tachtig, toen ik op een streekredactie van het Noordhollands Dagblad werkte, betwijfel ik. Ook toen heette het dat regiofotografen een lagere honorering kregen, maar wel veel opdrachten, waardoor de omzet heel behoorlijk kon uitpakken. Mediabedrijven maken nu een razendsnelle omslag naar online. Met nieuwe verdienmodellen en een onzekere uitkomst. Het is niet meer dan logisch dat uitgevers daar rekening mee houden, afhankelijk van het medium en de doelgroep. Fotografen werken nu ook voor online en in het geval van de Persgroep kunnen foto’s doorgeplaatst worden naar andere media met wie een krant als Trouw afspraken heeft. In de overgang naar online-nieuwsmodellen worden fotografie en video alleen maar belangrijker. En daarbij hoort een passende vergoeding. Cees van der Laan schrijft wekelijks over de discussies op de redactie en de keuzes van de krant.

