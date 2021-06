Forumland laat zien dat Baudet bezig is af te dalen in zijn negatieve spiraal

De Italiaan Giorgio Rosa (1925-2017) was een ­ingenieur en een doorgeschoten idealist. Hij kreeg genoeg van de ­bemoeienis van de Italiaanse staat, die hij een ‘slaaf van Amerika en Rusland’ vond. Rosa besloot na tien jaar voorbereiding zijn eigen staat te creëren. Die werd op 20 augustus 1967 gesticht op een zeeplatform genaamd ‘Isola delle Rose’, op elf kilometers van de Italiaanse kust. Binnen de kortste keer wemelde het van hippies op het stalen ding.

Giorgio Rosa ging een stap verder en op 1 mei 1968 proclameerde hij zijn platform onafhankelijk met als officiële naam ‘Republiek van het Eiland der Rozen’. Dat werd de Italiaanse overheid te veel. Ze stuurde marineschepen naar de ‘onafhankelijke staat’, evacueerde die en vernietigde het eiland (zie ook de film hierover op Netflix).

Onze eigen Giorgio Rosa, maar dan een stuk grimmiger, heet Thierry Baudet. In een video van 26 minuten op YouTube presenteerde hij ­onlangs zijn nieuwe ideoloog Chhay Lin Lim, auteur van het boek Blockchain, die ook met het idee speelde om met een eiland op de oceaan te ‘experimenteren’, alvorens ooit ‘Mars te koloniseren’.

Toch heeft Baudet een beter idee en dat heet ‘Forumland’: “Forum voor Democratie heeft te maken met een overweldigende meerderheid die het niet met ons eens is. Wij gaan een beweging vormen die de overheid niet zal kunnen censureren.” Forumland zal zijn eigen digitale munt krijgen (Forum-coin), ­leden zullen onderling handeldrijven, elkaar ontmoeten in Forum-restaurants en bars, dankzij Forum-­datingsites met gelijkgestemden de koffer induiken en vakanties samen doorbrengen in Forumparken. Enfin, te veel om op te noemen. Baudet is zeker van zijn zaak: “We kunnen aan onze duizenden leden echt iets bieden, evenals aan de miljoenen mensen die we bereiken”.

We hebben te maken met een fractievoorzitter die een parallelle samenleving wil creëren

Je kunt hier naar keus hartelijk om lachen of, tikkend op je voorhoofd, aan de sekten van de Peoples Temple van Jim Jones en de Branch Davidians van David Koresh refereren. Feit is dat we hier te maken hebben met een fractievoorzitter in de Tweede Kamer die een parallelle samenleving wil creëren en die het heeft over ‘ons afsplitsen langs de ­digitale weg’. Afhankelijk natuurlijk van de makke schapen die de grote leider gedwee willen volgen.

Je kunt dit beschouwen als een vorm van niet-territoriaal separatisme, anders dan in Frankrijk, waar ­fysiek separatisme volgens de shariawetten in enclaves aan de orde is. In beide gevallen is het een duidelijke vorm van ondermijning van de samenleving en haar cohesie, met als basis een gedachte die aan zelfgekozen apartheid grenst. Niets om te ­lachen dus.

Baudet is bezig af te dalen in zijn neerwaartse spiraal, die met talrijke mislukkingen is geconstrueerd. Na eerst zijn strategie van verovering – door eigen toedoen – in een fiasco te hebben zien verdampen, verkiest hij nu de ultieme weg van terugtrekken en ingraven, samen met zijn laatst overgebleven volgelingen. Daarom verzint hij een vijandige omgeving die je beter vanuit zijn mentale zuilkelders kunt aanschouwen. Heel ongezond in een democratie.