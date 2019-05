Forum voor Democratie toont zijn onvolwassenheid

Forum is echter een uitzondering, nu de partij door de laatste verkiezingen voor Provinciale Staten de grootste fractie naar de Eerste Kamer kan afvaardigen. Dat schept grote verplichtingen. Het is, gezien de gebeurtenissen van de afgelopen dagen, een ­terechte vraag of Forum die verantwoordelijkheid wel aankan.

Het valt te prijzen dat Thierry Baudet bij de opbouw van zijn partij bewust de risico’s nam, die Geert Wilders bij het uitbouwen van de PVV tot op de dag van vandaag nadrukkelijk uit de weg wenst te gaan. Baudet wilde vanaf het begin een ledenpartij.

Discussie

Daar kan echter niet de conclusie aan worden verbonden dat de nieuwbakken partijleider onbevreesd is om de discussie aan te gaan. Twijfels aan zijn koers die partijbestuurslid en beoogd fractievoorzitter in de Eerste Kamer Henk Otten in het openbaar uitsprak, waren voldoende om de eerste echte crisis in Forum voor Democratie uit te lokken. Dat Baudet zich in die crisis vervolgens ook nog eens nadrukkelijk op de achtergrond hield, maakt ook bepaald geen sterke indruk.

Daar kwam vervolgens een onverkwikkelijke discussie overheen over de vraag of Otten al dan niet een onterechte greep in de partijkas van Forum deed. De volgordelijkheid van kritiek en verdachtmakingen kan uiteraard toeval zijn, maar het is niet vreemd om daar vraagtekens bij te plaatsen. In het korte bestaan van de partij was dit al de tweede affaire, waarbij Baudet en partijleden botsten. Eerder werden twee prominente Forum­leden geroyeerd vanwege verschillen van inzicht.

Doordat Otten zich bij deze ‘strafmaatregel’ neerlegt, wordt zijn eerdere kritiek van nul en generlei waarde

De geloofwaardigheid van Forum voor Democratie, van Thierry Baudet, maar nadrukkelijk ook van Henk Otten staat hiermee op het spel. Het voormalige bestuurslid had kritiek op de door Baudet voorgestane partijlijn. Dat mag. Sterker nog, hij verdient respect als hij de discussie wil aangaan. Het einde van het liedje is echter dat Otten de kritiek inslikt en zich neerlegt bij een anonieme rol in de toekomstige senaatsfractie.

Doordat Otten zich bij deze ‘strafmaatregel’ neerlegt, wordt zijn eerdere kritiek van nul en generlei waarde en blijft precies over wat het is: gedoe om niets van mensen die slechts door onvrede over de veronderstelde maatschappelijke elite worden verenigd. Het is te weinig voor een partij, die zegt met het grote aantal zetels in de Eerste Kamer de huidige coalitie ten val te willen brengen.

