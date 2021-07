Forse stijging bouwkosten renovatie Binnenhoftast geloofwaardigheid besluit verhuizing aan

Het politieke hart van Nederland, het Binnenhof, is vanaf deze week voor tenminste vijfenhalf jaar dicht. Er komt een grondige renovatie van dit complex met zijn rijke, eeuwenoude geschiedenis. Met enig sentiment namen de vaste Kamerbewoners vorige week afscheid van de plenaire vergaderzaal, de grote hal, de klassieke bibliotheek en de vele kruip-door-sluip-doorgangen die menig politicus benutte om even aan de pers te ontsnappen.

Door de coronapandemie werd de verhuizing uitgesteld. Maar tijdens het zomerreces verplaatst de Tweede Kamer zich naar een voormalig ministerie en de Eerste Kamer neemt haar intrek in het oude gebouw van de Hoge Raad. Voor de tv-kijker thuis zal er straks weinig verschil te zien zijn: de plenaire zaal is bijna gekopieerd en de roltrappen in de hal ook. Zelfs de zogeheten ‘patatbalie’ als vaste plek voor politici om met journalisten te spreken is hetzelfde. Maar de speciale sfeer van het oude Binnenhof is er niet.

De verhuizing verdient bestuurlijk helemaal geen schoonheidsprijs. Er is jarenlang gesteggel en politiek machtsspel aan voorafgegaan. Dat het kabinet besloot het parlement te verplaatsen van deze historische plek, waar al sinds 1200 wordt vergaderd, stuitte op felle weerstand. Beide Kamers deden verwoede pogingen dit besluit tegen te houden. Zij wilden liever de renovatie stapsgewijs, in fases, laten plaatsvinden. Zodat de plenaire vergaderingen op het Binnenhof konden doorgaan.

Grote broek aangetrokken

Het kabinet argumenteerde dat bij een volledige verhuizing van het parlement de renovatiekosten 125 miljoen euro goedkoper waren. Bovendien zou een gefaseerde renovatie voor bouwoverlast, brandgevaar en storingen kunnen zorgen. Argumenten die door het architectenbureau dat het presidium van de Kamer in de hand had genomen fel werden bestreden.

Uiteindelijk is de parlementaire verhuizing er alleen gekomen omdat de coalitiefracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie er na zware druk van het kabinet mee instemden. In de Senaat bleven de coalitiepartijen er wel op tegen.

Het is daarom wrang dat staatssecretaris Raymond Knops vorige week, op nota bene de laatste Kamerdag op het Binnenhof, meldde dat de renovatiekosten inmiddels zijn gestegen tot tenminste 719 miljoen euro. Vanwege extra veiligheidsmaatregelen, uitstel door het stikstofbesluit, scherpere duurzaamheidseisen en hogere bouwkosten.

Dat is een kostenstijging van 50 procent. En dat gebeurt nog voordat de eerste sloop- en renovatiewerkzaamheden van start zijn gegaan. Als je als kabinet zo’n grote broek hebt aangetrokken over de renovatie en nu met zo’n kostenstijging komt, tast dat de geloofwaardigheid van het besluit aan. Dan heb je wat uit te leggen.