Formatiestrategie van Kaag is weinig succesvol

Het eindverslag van informateur Mariëtte Hamer over de vastgelopen formatie maakt duidelijk hoe zorgelijk de huidige vaderlandse politieke verhoudingen zijn. De relaties zijn slecht en de angst voor de kiezer is groot. Het land dreigt onbestuurbaar te worden, stelde Hamer. Zij ziet alleen nog de optie van een minderheidskabinet, maar het draadje is erg dun, waarschuwde de informateur.

Ruttes verklaring voor de geklapte formatie blijft vaag. Hij wil liever geen minderheidskabinet, maar een coalitie van vijf partijen is niet nodig en dus klapte de formatie, zei hij gisteren. Partijgenoot en erkend ‘troubleshooter’, Johan Remkes, mag als nieuwe informateur D66 nu overhalen tot een minderheidskabinet met VVD, en wellicht CDA.

Er staat veel op het spel

Er staat veel op het spel. Als het zelfs Remkes nu niet lukt, wat dan? Ondertussen verdwijnt het vertrouwen in ons landsbestuur. Dat mag ook verkiezingswinnaar Rutte zich aantrekken. Waarom schaarde hij zich maandenlang achter CDA-leider Wopke Hoekstra, alsof ze een twee-eenheid zijn? En waarom pleitte Rutte in verkiezingstijd nog voor een zo breed mogelijk kabinet, maar was dat met PvdA en GroenLinks niet mogelijk?

Kaag tapt uit een heel ander vaatje. Ze ging vorige week op missie naar het Midden-Oosten om de vastzittende Nederlanders alsnog uit Afghanistan te halen. Vervolgens kwam ze maandagavond in een lezing met een vlammend betoog over daadkracht, leiderschap en de missie voor Nederland.

Kaag hekelde daarbij de kopjeskoffiepolitiek, de spelletjes in achterkamers met partijpolitieke emotie. Ze uitte afschuw over het hoge gehalte aan ‘Haags gedoe’. En ze noemde de ‘ultieme versnelling van klimaatpolitiek’ als grootste opdracht voor een nieuw kabinet. De lezing had veel weg van een verkiezingsrede.

Kaag verkeek zich

In de media was de conclusie dat Kaag publiekelijk afrekende met Ruttes managementstijl en dat ze een bom onder de formatie legde. Alsof er een bom op deze platgeslagen formatie nodig was. Kaag zei: als je politieke managers te lang hun gang laat gaan, als politiek wordt gezien als doel en als beheren en accommoderen is uitgegroeid tot hoogste ideaal, “dan betaalt de samenleving daarvoor uiteindelijk de hoogste prijs”.

Al eerder bekritiseerde ze Rutte met haar motie van afkeuring, en de uitspraak ‘hier scheiden onze wegen’. Kaag verwachtte toen dat Rutte zich zou terugtrekken. Maar de VVD stond pal achter haar leider, en Kaag moest wel met hem verder. Ze hoopte dat Rutte uiteindelijk een overwegend progressieve coalitie zou accepteren. Maar ook daarop verkeek ze zich.

De formatiestrategie van Kaag is tot nu toe weinig succesvol. Ze heeft nog steeds hoop en houdt alle opties open, maar het meest waarschijnlijk is dat D66 uitkomt op een minderheidskabinet met de VVD.