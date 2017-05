Formatie: nieuwe ronde, nieuwe kansen

Vooralsnog, want wat niet is kan uiteindelijk aan het einde van de rit nog komen, mochten ook andere combinaties niet werkbaar blijken te zijn. Dat de onderhandelaars gisteren ondanks de mislukking vriendelijk voor elkaar bleven en weigerden de Zwarte Piet uit te delen, is wat dat betreft een hoopvol teken.

Dat deze poging om te komen tot een coalitie met een werkbaar regeerakkoord mislukte hoeft geen verbazing te wekken. Net als het niet verrassend is dat rond het onderwerp migratie geen werkbaar compromis mogelijk bleek. Het is tekenend dat momenteel ook partijen, die op sociaal-economisch terrein wezenlijk van elkaar verschillen, niet in staat blijken te zijn tot een vergelijk te komen rond een niet-economisch onderwerp.

Migratie is één van de grote onderwerpen in het huidige tijdsgewricht, de dilemma’s rond dit thema verdelen de politiek en die dilemma’s zijn groot. Met de PVV schreeuwend langs de zijlijn is het niet verwonderlijk dat partijen ter rechterzijde huiverig zijn op dit punt al te veel toe te geven aan de partijen die in hun achterban relatief veel mensen terugvinden die helemaal geen last hebben van de gevolgen van migratie.

Vier partijen weten nu, na anderhalve maand met elkaar onderhandelen, wat ze aan elkaar hebben.

Toch zal er een vergelijk moeten komen, willen VVD en CDA hun belofte waarmaken en uiteindelijk niet alsnog met Geert Wilders in zee gaan.

Straf migratiebeleid van VVD en CDA De ChristenUnie, veel genoemd als alternatief voor GroenLinks in een vierpartijenkabinet, staat immers wat betreft migratie aardig in de buurt van die partij. Bovendien, D66 is ook bepaald niet te vinden voor het veel straffere migratiebeleid dat VVD en CDA voorstaan. Met de ChristenUnie kunnen kortom precies dezelfde problemen ontstaan en uiteindelijk ook met de PvdA, mocht die partij ooit nog in beeld komen. Dit overwegende kan de conclusie niet anders zijn dan dat VVD en CDA ofwel erkennen dat vasthouden aan hun voorstellen rond migratie geen stabiel meerderheidskabinet oplevert, ofwel dat zo’n meerderheidskabinet alleen mogelijk is als met Geert Wilders een coalitie gesloten wordt. De eerste formatieronde is gestrand, maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee de vorming van een kabinet een hopeloze zaak geworden is. Vier partijen weten nu, na anderhalve maand met elkaar onderhandelen, wat ze aan elkaar hebben. Dat kan een basis vormen voor een nieuwe poging, bijvoorbeeld nadat gebleken is dat bij andere combinaties dezelfde problemen opdoemen. De energie die de onderhandelaars en de informateur er de afgelopen weken instaken is nog niet verspild. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

