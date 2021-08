Forceer geen onvrijwillige coming-out op de eerste schooldag

De goedbedoelde suggestie om leerlingen op de eerste schooldag te vragen naar hun genderidentiteit is ondoordacht. Laat de school een veilige plek zijn waar leerlingen in alle rust kunnen ontdekken wie ze zijn, betoogt Jasper Nagtzaam.

Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Twee leraren Nederlands, Merlijn Borsboom en Nienke Draaisma, doen in Trouw (Opinie, 13 augustus) een bijzondere oproep aan docenten: vraag alle leerlingen op de eerste schooldag hun zelfverkozen voornaamwoorden kenbaar te maken. Zo kan iedereen in de klas met de juiste genderidentiteit geduid worden. Dit is een even goedbedoeld als ondoordacht idee.

Dat blijkt al uit de fout die Borsboom en Draaisma zelf maken door te spreken over ‘de aanspreekvorm’ die een leerling prefereert. Dit is een misverstand: de aanspreekvorm van iemand is de eigen naam of ‘je/jij’, of ‘u’. Zij bedoelen het voornaamwoord waarmee óver iemand gesproken wordt. Deze vergissing wordt vaak gemaakt en is exemplarisch voor de verwarring die rond de toepassing en status van voornaamwoorden heerst.

Een andere misser is het door elkaar halen van gender- en seksekwesties. Volgens de schrijvers vormt de zoektocht naar genderidentiteit een wezenlijk onderdeel van de puberteit, maar dat is natuurlijk niet waar. Gender-non-conformiteit is, ondanks de getalsmatige explosie van de afgelopen vijftien jaar, nog steeds zeer zeldzaam.

Niemand zit te wachten op een onvrijwillige coming-out

Seksualiteit zorgt bij veel adolescenten zonder meer voor de nodige piekeruurtjes, maar bij vrijwel elk mens zijn zowel gender als sekse congruent met het geboortegeslacht. Daarnaast heeft niemand volledige zeggenschap over de eigen identiteit. Je bepaalt zelf hoe je je manifesteert, en je omgeving hoe die jou ziet en benoemt. Je kunt anderen vriendelijk verzoeken om in de juiste voornaamwoorden over je te spreken, maar eisen is er niet bij – noch in de klas noch in de maatschappij.

Een onderwijsomgeving waar je in staat wordt gesteld jezelf te zijn is de ideale plek om dat te leren. Of een georkestreerde publieke belijdenis van genderidentiteit daaraan bijdraagt is twijfelachtig. Zelfverzekerde types regelen hun eigen zaakjes wel, verder zit niemand te wachten op een onvrijwillige coming-out.

Reik liever leerlingen de hand door vanaf de brugklas schoolbreed aandacht te besteden aan ‘genderidentiteit’. Dat normaliseert het thema en maakt het gemakkelijker voor gender-non-conforme schoolgangers zich te ontplooien op de manier die zij verkiezen. Laat jongeren daarbij rustig zelf ontdekken wie zij zijn, binnen een veilige omgeving. Creëer die als docent door vanaf de eerste dag een inclusieve sfeer te scheppen en duidelijk te maken dat er voor uitsluiting in jouw lessen geen plaats is. Zet niemand voor het blok en geef ieder de ruimte, dan komen die voornaamwoorden vanzelf wel.

Lees ook:

Vraag leerlingen op eerste schooldag niet alleen naar hun naam, maar ook naar hun genderidentiteit

Nu leerlingen weer naar school zullen komen, is er een kans om op de eerste schooldag goed kennis met ze te maken. Niet alleen door hun naam te vragen, maar ook met welk voornaamwoord ze willen worden aangeduid, bepleiten docenten Nederlands Merlijn Borsboom en Nienke Draaisma.