Foetsie is Koeman! Landsbelang? Oranjeliefde?

Door het corona-intermezzo lijkt het wel alsof het evenement een eeuw geleden plaatsvond. Of was het fictie, die een ander zonnestelsel als decor had? En toch vond de opmars van de Oranjeleeuwinnen naar de WK-finale nog maar één zomer geleden plaats.

Het was een magistrale uiting van enthousiasme en verbondenheid die Nederlandse supporters en speelsters ­samen in een indrukwekkende bubbel deed belanden. Wie de parade van 16.000 Oranjefans door de straten van Valenciennes toen niet heeft gezien, heeft niet echt geleefd. Zo ziet het vaderlandse ‘wij-gevoel’ eruit.

Unieke uiting van nationale verbondenheid

“Draait altijd om de bal”, zong Jaap Fischer. Waar of niet, er is niets verkeerds aan. Nederlanders hebben nu eenmaal weinig op met militaire parades en heldenverering. Deze unieke uiting van nationale verbondenheid die de wereld keer op keer verbaast, is precies wat bondscoach Ronald Koeman volgend jaar gaat missen tijdens het EK Voetbal. Gisteren werd hij officieel als de nieuwe trainer van Barcelona gepresenteerd. Maar dat gemis lijkt bij hem hooguit met kiespijn te worden geassocieerd. Een traan heeft hij in ieder geval nog niet gelaten. In een flits pakte hij zijn koffer en als de spreekwoordelijke dief verdween hij in de Spaanse nacht.

Foetsie is Ronnie! Landsbelang? Oranjeliefde? Fierheid om de eer het Nationaal elftal te mogen coachen? Nou, niet echt.

Fantastisch werk

Koeman heeft in die korte twee jaar fantastisch werk geleverd, een magisch elftal vanonder een grafzerk weer tot leven gebracht. Hij had heel de Oranjeplaneet volgend jaar in extase kunnen brengen. Helaas, zoals vaak, resoneert de patriottische snaar bij multimiljonairs niet zo sterk als bij Jan met de Oranjepet. Het karwei afmaken zit er niet in.

Sprake van verraad?

Is er hier sprake van verraad? Dit woord ontleen ik aan Koemans eigen vocabulaire. Toen afgelopen december zijn assistent Kees van Wonderen hem plotseling in de steek liet, liet de bondscoach weten zich ‘verraden’ voelen. En hoe voelen de supporters zich nu? Als het aan de nationale sportpers ligt, hoeven we dat niet te weten. In al die beschouwingen geen onvertogen woord over Sint Ronald. Alleen maar kransen van verse laurier en dikke wierook die het zicht ontneemt.

Enige verontwaardiging vond ik hooguit in ­reacties in De Telegraaf van gisteren. Supporters voelden zich ‘in de steek gelaten’. Meneer Snel uit Meppel hoopte dat “de KNVB een meer patriottistische oefenmeester kan vinden”. Maar ‘patriot’ is toch een beladen woord in tijden van omgevallen standbeelden?

Als een baksteen

Ach, Koemans mentor Cruijff liet, als speler, Oranje ook al als een baksteen vallen, in 1978 op weg naar Argentinië. En als trainer van Ajax liet hij het zijn spelers midden in de maand januari (1988) zelf maar uitzoeken.

Over alle wapenfeiten van Koeman in de jongste beschouwingen miste ik de EK-wedstrijd uit 1988 tegen Duitsland. Toen Oranje na afloop de overwinning op het veld vierde, veegde Koeman demonstratief zijn achterwerk af met het geruilde shirt van de Duitser Olaf Thon. Zo ongeveer voelt het nu ook een beetje.

