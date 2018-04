Fluiten en hard doorlopen helpt je niet langs het graf

Nadat ik uit loondienst ben gegaan ging ik bij de Levenseindekliniek werken en verdomd, ik zit weer in zo’n hoek waarover ze, nou ja, niet langer gnuiven, maar het vervult ze niet met die automatische hoogachting die de gepensioneerde plastisch chirurg ten deel valt die brandwonden in Afrikaanse kindertjes zo mooi mogelijk heelt. Daar kun je op verjaardagen wel mee aankomen trouwens. Maar euthanasie doet het niet goed bij de appeltaart.

De vraag blijft: waarom doe je het? Ik heb een aantal antwoorden: het is betaalde arbeid - het geeft me iets te doen - ik doe graag iets voor aan ander - ik help mensen in nood enzovoort. Iets minder fraai: het gaat om benigne machtsuitoefening, ik ben een typische hulpverlener, dat wil zeggen dankbaarheidsverslaafde enz.

Dit speelt allemaal door elkaar. En er is geloof ik nog een dimensie. Je moet bij hulpverlening altijd zoeken naar een antwoord op de vraag wat het de hulpverlener oplevert. Ik noemde al betaling, tijdverdrijf, machtsuitoefening, maar er is nog iets.

Geruststelling

Ergens in 1998 kwam mijn eerste boek uit in Duitsland. Ik was dom genoeg om de Duitsers te geloven die zeiden dat mijn Duits fabelhaft was en nam deel aan een talkshow. U krijgt geen details, het was erg, maar waar het me nu om gaat is dat de presentatrice mij dit voorlegde: jongetjes die in het donker voorbij een kerkhof moeten lopen beginnen keihard te fluiten om hun angst de baas te blijven. ’Haben Sie oft gepfiffen bei Ihre Arbeit?’

Ik geloof dat zij de vinger legde op een heel bijzonder aspect van het werken voor stervenden. Je zoekt geruststelling over je eigen sterfelijkheid. Je weet dat fluiten en hard doorlopen je er niet langs helpen, langs het graf. Je zult er eens op een dag in moeten en in plaats van dat te zien als de ultieme vernietiging van alles dat telt in je leven, kun je ook proberen om het wat nuchterder te beschouwen. Bijvoorbeeld door doodgaan draaglijk te maken.

Wij kunnen met hedendaagse medische kunstgrepen een lichaam vrij lang blijven treiteren onder het motto dat alles beter is dan die Ultieme Vernietiging. Maar je kunt ook proberen om die laatste maanden of weken of dagen op een andere manier door te brengen. Niet met het gevoel dat je langzaam afschuift op de gehaktmolen van de dood, maar in het besef dat je zometeen zonder al te veel pijn, benauwdheid of angst je ogen mag sluiten.

Als je er als hulpverlener in slaagt om dat gevreesde pad tot een begaanbare route te maken waarop er ook nog tijd is om te praten, te lachen en te huilen dan doe je niet alleen iets onvergetelijks voor de stervende maar ook voor de omstanders. En jijzelf bent ook een van die omstanders. Je kunt niemand verlossen van het sterfelijk zijn, maar je kunt het sterven als bezigheid wel weghalen uit de regio van ‘het ergste dat je kan overkomen’.