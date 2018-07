Financiële steun aan FC Twente is begrijpelijk, maar schrijnend

Woensdag sloot de club een overeenkomst met de gemeente Enschede, vertegenwoordigers van het Twentse bedrijfsleven en kapitaalkrachtige sympathisanten van de club voor een zoveelste reddingsplan.

Private partijen moeten uiteraard zelf weten wat ze met hun geld doen. Als ze daarmee een club in het betaalde voetbal overeind willen houden, is dat hun zaak. Maar er is ook overheidsgeld mee gemoeid en dat is een heel andere zaak. Naar verluidt betaalt Twente twee jaar lang geen aflossing, rente en verzekeringspremie voor een door de gemeente verstrekte lening.

Voor de publieke omroep is de situatie des te schrijnender

Het akkoord tussen gemeente en club is niet vergelijkbaar met de onlangs bekendgeworden details over het akkoord tussen de publieke omroep en de KNVB over de uitzendrechten voor de kwalificatiewedstijden van het Nederlands elftal voor het Europees kampioenschap in 2020 en het wereldkampioenschap in 2022. Slechts op één principieel punt is sprake van overeenkomst: in beide­­ gevallen wordt belastinggeld aangesproken om betaald voetbal mogelijk te maken.

Betaald voetbal is een bedrijfstak en dus kan de stelling zijn dat hier sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Het ligt genuanceerder. Voetbal betekent passieve ontspanning voor (in het geval van Twente) duizenden of (in het geval van Oranje) miljoenen mensen. Staatssteun komt zo bezien in een ander daglicht te staan.