Fijn, met de fiets door Europa – alleen jammer dat 'ie niet in de trein mag

Internationale treinverbindingen staan volop in de belangstelling als alternatief voor het vliegverkeer op de afstanden tot 1000 kilometer binnen Europa. Om dat alternatief daadwerkelijk aantrekkelijk te maken, is het van belang dat mensen die op fietsvakantie gaan hun fiets mee kunnen nemen over de grens. De praktijk is nu heel anders.

Wie zijn fiets wil meenemen naar het buitenland stuit op een wirwar aan regels. In de Eurostar naar Londen zijn de mogelijkheden om een fiets mee te nemen beperkt en er is een aparte incheckprocedure voor. In de Thalys mogen fietsen alleen verpakt en gedemonteerd mee, je kunt dus niet met je fiets vanaf het perron instappen. Door het ontbreken van mogelijkheden in de Thalys naar Parijs is elke fietsvakantie naar Frankrijk, Spanje en Portugal per trein tijdrovend en ingewikkeld.

Piekvraag

In de ICE naar Duitsland die vanuit Nederland vertrekken, is fietsvervoer niet mogelijk. De nieuwe generatie ICE's met fietsplekken gaan helaas voorlopig nog niet rijden vanuit Nederland. In de Intercity Brussel over de hogesnelheidslijn is fietsvervoer wel mogelijk, maar het aantal plaatsen is beperkt tot vier. Daardoor kan niet aan de piekvraag worden voldaan. De CityNightLine met fietsvervoer naar een aantal populaire bestemmingen in Noord- en Midden-Europa is twee jaar geleden verdwenen.

Kortom, het is zelfs voor gemotiveerde gecombineerde fiets- en treinreizigers al een hele toer om een comfortabele reis te kunnen plannen en maken. Ze zijn in veel gevallen afhankelijk van gewone intercity's of stoptreinen. Informatievoorziening en kaartverkoop zijn eveneens matig en ingewikkeld. Voor minder ervaren reizigers gaat het al met al om enorme drempels.

De belabberde mogelijkheden om een fiets mee te nemen in internationale treinen komen voort uit de Europese reizigersrechtenverordening. Die is erg vaag over fietsvervoer en biedt de spoorwegmaatschappijen allerlei uitwegen om deze dienst niet aan te bieden. De koepel van Europese fietsersbonden ECF lobbyt al jaren voor de aanscherping van deze verordening, die op dit moment wordt herzien.

Er lijkt in het Europees Parlement een meerderheid voor een aanscherping die bepaalt dat de mogelijkheid tot meenemen van een fiets op alle treindiensten verplicht is.