Ferd Grapperhaus is niet meer de aangewezen man op deze post

En het geschiedde in die dagen dat er een plenair debat plaatsvond over de bruiloft van een minister, vanwege het overtreden van de regels van de anderhalvemetersamenleving. In dit debat kwam ook de minister-president aan het woord en geloof het of niet, hij bediende zich van ronduit religieuze taal, iets wat hij eigenlijk nooit doet. Ik doe een beroep, zei hij, pleitend voor de benarde minister, ‘op Nederlandse waarden als mildheid en genade’.

Ik dacht meteen: Mark Rutte heeft De Telegraaf gelezen. Want in die krant, bekend om zijn nuance en zachtmoedigheid, stond deze week een opiniestuk van twee remonstrantse predikanten, die het in soortgelijke bewoordingen opnamen voor de minister. “In wat voor wereld willen we leven”, schreven Tjaard Barnard en Joost Röselaers, “in een wereld waarin we weten dat dingen soms niet goed gaan, en daarom mild en zelfs vergevingsgezind naar elkaar willen kijken? Of in een wereld waarin we elkaar de hele dag door de maat nemen en elkaar op elk foutje willen betrappen? Wij raden van harte het eerste wereldbeeld aan.”

Het herinnerde mij aan wat Rik Torfs drie jaar geleden zei, toen ik hem interviewde in de reeks ‘Mea Culpa’, over het menselijk tekort. Er is geen goddelijk oordeel meer, zei hij, maar we oordelen snoeihard over elkaar, met name over publieke figuren. Vanuit het idee dat alles maakbaar is, ook de mens, gaat wie niet perfect is de mestvaalt op. “Iedereen kan zomaar aan de schandpaal belanden en ruimte voor barmhartigheid, vergiffenis is er nauwelijks meer.” Een treffende waarneming, zeker als een minister op zijn eigen bruiloft niet veilig is voor de camera’s van de roddelpers. En toch is wat mij betreft de affaire-Grapperhaus met die constatering niet afgedaan.

Waarom zouden we moeilijk doen over een geknuffelde schoonmoeder?

Natuurlijk, zelf ben ik anderen ook wel genaderd tot minder dan 1,5 meter, in de supermarkt werd ik er een keer zeer publiek om uitgekafferd – het was bij het vriesvak met de babyspinazie. En ik weet dat die 1,5 meter arbitrair is, er zijn landen die andere afstanden hanteren, het gaat ook om hoelang en met wie; een waterdicht systeem is het sowieso niet. Dus waarom zouden we moeilijk doen over een geknuffelde schoonmoeder? Nou ja, omdat Ferd Grapperhaus niet zomaar een publiek figuur is, hij is geen voetballer of volkszanger, hij is de bewaker van de coronaregels. En omdat het gaat om moeilijk afdwingbare regels, moet hij het mede hebben van overreding, al dan niet op barse toon.

Tot vorige week ging hem dat goed af, hij kon vol overtuiging afgeven op aso’s die anderen in gevaar brachten, maar die weg is nu afgesneden. Dat hij opeens bereid is bij coronaboetes de aantekening in het strafblad achterwege te laten – in mei weigerde hij nog een Kamermotie van die strekking uit te voeren – riekt naar koehandel, heel onaangenaam.

Ik ken hem niet, maar Ferd Grapperhaus lijkt me een boeiende, open en onconventionele man. Niet bang voor zijn emoties. Integer. Als hij was teruggetreden, had ik dat niet gezien als boetedoening, maar als een respectabele erkenning van het feit dat hij niet meer de aangewezen man is op deze post.

Drie keer per week schrijft Stevo Akkerman een column waarin hij de ‘keiharde nuance’ en het ‘onverbiddelijke enerzijds-anderzijds’ preekt. Lees ze hier terug. Abonneer je op zijn column in onze mobiele app en lees hem als eerste.