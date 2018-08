Femke Halsema is gezaghebbend, zorgzaam en grappig

De schriftelijke reactie van de burgemeester, na vragen van het tv-programma ‘Editie NL’, mag in het persmuseum. “Ik geef het toe, ik heb het gedaan. En ik zal het nooit meer doen”, liet Halsema weten. Dat moet wel de kortste en duidelijkste schuldbekentenis van een falende bestuurder zijn ooit. Meteen inlijsten.

De nieuwe burgemeester van Amsterdam ligt zo onder het vergrootglas, dat ze er ook misschien maar beter met droge humor op kan reageren. De tekst is typisch Femke Halsema. Er zit een uitdagende ondertoon in, speels verpakt: ja beste critici, ik wéét dat jullie op elke stap van me letten, en net als jullie verheug ik me op de verdere krachtmeting, groetjes!

Jarenlang was Halsema een van de invloedrijkste politici op Twitter. Daar leerde ze om in twee zinnen een boodschap te verpakken. Het gaat haar nog van pas komen.

Stormenderhand

Femke Halsema is bezig de stad stormenderhand te veroveren. Het is fascinerend om te zien hoe de nieuwe burgemeester van Amsterdam zich in vier weken tijd geliefd heeft gemaakt, zelfs bij haar grootste tegenstanders. Haar eerste werkdag al toog ze naar Amsterdam-Noord, het stadsdeel waar haar partij GroenLinks het meest wordt gewantrouwd, ja zelfs gehaat. Ze luisterde naar bewoners, en zei: “Ik wil niet doof zijn voor de onvrede.” Ze bezocht de Joodse gemeenschap en ging naar de wijk waar een onschuldige scholier stierf door rondvliegende kogels.

In haar nieuwe profiel komt de oude Femke Halsema weer naar voren, de criminoloog. Ze heeft in vier weken tijd al een reputatie gevestigd als burgemeester die ferm de orde handhaaft. Ze greep in op de Wallen, wil meer blauw op straat en heeft een militair, oud-generaal Van Uhm, gevraagd om orde op zaken te stellen bij de Amsterdamse brandweer.

Dat is het voordeel, als een stad na 750 jaar een vrouw benoemt. Die wil haar mannetje staan.

Femke Halsema zou het nog weleens heel goed kunnen gaan doen. Aan haar capaciteiten als burgemeester voor álle Amsterdammers twijfel ik geen seconde meer, sinds ik het filmpje zag dat De Telegraaf maakte van haar bezoek aan de Wallen. De krant die haar het meest kapotschreef, mocht als eerste met haar op pad. Het filmpje bevat zeven korte scènes, waarin Halsema telkens met een paar woorden en gebaren het publiek in weet te pakken. De nieuwe burgemeester is gezaghebbend, zorgzaam en grappig. In scène 7 krijgt de hele Telegraafploeg kroketten, die Halsema uit de muur trekt. “Mm, ze zijn een beetje taai”, vindt ze.

Die komt er wel.

Wilma Kieskamp, politiek redacteur, is in de zomerweken een van de vervangers van Stevo Akkerman en Sylvain Ephimenco. In dit dossier vindt u alle columns die zij deze zomer schrijft.