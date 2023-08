Femke Bol is de uitzondering die de gekleurde regel bevestigt

Vergeet de patserigheid die dit weekeinde bezit gaat nemen van Zandvoort. In een oorverdovende wolk van uitlaatgassen en bierwalmen waartegen de oranje zee gaat klotsen. Ja, vergeet de overdadige uitbundigheid van de Formule 1 waarover dagblad Le Figaro vrijdag een verontrustend artikel schreef onder de kop: ‘In Nederland, oranje furie voor Verstappen en daarbij horende excessen’. Uitspattingen die de niet al te genuanceerde Franse krant als een soort Hollandse Formule 1-hooliganisme zag, met als kenmerken overmatige alcoholconsumptie, racistische en homofobe spreekkoren, seksisme en illegaal vuurwerk.

Nee, het ware wij-gevoel wordt nu door eenvoud en bescheidenheid belichaamd, woont niet in Monaco, is in Amersfoort geboren en draagt de oer-Hollandse naam Femke Bol.

Nu zal ik mijn eigen enthousiasme voor deze atlete en mijn bewondering voor haar verrichtingen niet onder stoelen of banken wegmoffelen. Net als talrijke Nederlanders viel mijn mond open toen Femke donderdag in Boedapest uit de laatste bocht van haar 400 meter hordenfinale verscheen. Met de souplesse van een gazelle, zweefde ze over de obstakels en vergrootte ze een krankzinnige voorsprong als ultieme vernedering voor de jagende en uitgeputte meute achter haar.

Een lief maar ingetogen Olijfje

Maar het verbaasde mij wel dat, toen Femke Bol als laatste van de finalisten de atletiekbaan betrad, het stadion in een ongekend orgastisch tumult explodeerde. Alsof de koningin van de Magyaren plots in deze sporttempel was opgedoken om 35.000 toeschouwers op audiëntie te ontvangen. Geen twijfel: het stadion was partijdig en droop van Bol-chauvinisme. Femke besefte het en zei na afloop: “Dit publiek is echt geweldig, niet normaal. Ook richting mij. Dat is leuk.” In het stuk van Esther Scholten in deze krant lees ik: ‘Ja, kijk haar nou. Heel Boedapest ziet haar. Overal in de stad hangen metershoge reclameposters.’

Wat is dit voor Bol-rage? Waarom deze Bolmania? Femke is juist het antimodel van de rennende diva: met centimeters lange nagels, groen en gele manen en excentrieke danspasjes voor de camera. Ze is meer het type ‘gespierde spijker’, zoals vroeger schaatser Falko Zandstra werd genoemd. Een soort lief maar ingetogen Olijfje van Popeye die het niet van uitbundigheid en blingbling-charisma moet hebben maar van beminnelijkheid en een vriendelijke glimlach als enige verleidingswapen.

Nationale gespierde spijker

Toen begon ik de uitslagen na te pluizen van alle looponderdelen bij vrouwen die in het wk-stadion al waren gelopen. Van de 100 meter tot de 10.000. Vijf in totaal, deze 400 meter horden niet gerekend. Alle races waren door elegante en soepele, gekleurde loopsters met gemak gewonnen. Op de 400 meter vlak na (zilver voor de Poolse Kaczmarek) werden zelfs alle podia door donkere atleten bemand. Die arme ‘bleekscheten’ waren verpulverd door een soevereine en superieure, gekleurde zucht.

Wit is bij atletieklooponderdelen bij de vrouwen ook de kleur van de gedomineerde tweede garnituur. Saaie boel. Tot onze nationale gespierde spijker ten tonele verscheen om de uitzondering te worden die de regel bevestigt. Ach, ik kan er misschien helemaal naast zitten maar wie weet dacht het publiek in het stadion: een vleugje diversiteit is nu best welkom.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.