‘Feest van de democratie’ moet niet uitmonden in een verkrachting van diezelfde democratie

De tovenaarsleerlingen van de parallelle informatie souffleren momenteel luid in de trommelvliezen van Tjeenk Willink: parkeer alsjeblieft na tien jaar onafgebroken premierschap die dekselse liberalen in de berm van de macht! Foei, tien jaar Rutte-doctrine, grote en kleine leugens, parlementaire manipulatie zijn nu welletjes! Je hoort het steeds vaker klinken: probeer eens de coalitie van de ‘zeven dwergen’ (D66, CDA, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD en ChristenUnie) en stuur Sneeuwwitje met zijn verkeerde herinneringen naar de oppositiebanken.

Nog gisteren in deze krant schoven Kemal Rijken en John Bijl de Walt Disney-variant naar voren onder de kop ‘Eerst maar eens zonder de VVD werken aan andere bestuurscultuur’: ‘Een kabinet van ‘zeven dwergen’ is ook goed voor de VVD: die partij kan zich dan in de oppositie herbronnen.’ Dit doet enigszins denken aan 1994, vlak voor de verkiezingen, toen de roep steeds luider werd om het CDA uit het centrum van de macht te evacueren.

Vooral onder invloed van D66-stichter Hans van Mierlo werd het paarse ideaal op de rails van de verbeelding gezet. Was soms het CDA, in diverse confessionele gedaantes, niet 75 jaar onafgebroken aan het regeren geweest? In Trouw kon je toen lezen: ‘Inmiddels zijn de christendemocraten langer in Nederland aan de macht dan de communistische partij het in Rusland heeft uitgehouden.’ Op 22 augustus 1994 werd de seculiere droom realiteit met het paarse kabinet-Kok I.

Maar verschillen mogen er ook zijn. Het CDA kreeg toen een gigantische klap en verloor 20 zetels. De VVD daarentegen heeft op 17 maart zijn vierde overwinning op rij geboekt. Daarbij komt dat de liberalen geen 75 Sovjet-jaren aan de macht zijn geweest. Toen Rutte in 2010 zijn eerste overwinning boekte was dit 92 jaar na de eerste liberale premier Cort van der Linden (1913-1918), (het ‘noodkabinet’ van Wim Schermerhorn niet meegerekend dat vanaf juni 1945 amper 13 maanden heeft bestaan). Niets leuker natuurlijk dan inventieve en verrassende creaties om het volk van brood en spelen te voorzien. Maar die Walt Disney-variant telt vooral verliezende en kwakkelende dwergen.

Met het CDA, SP en GroenLinks als netto-verliezers (min 15 zetels samen) en twee gelijkspelende partijen als de PvdA en de ChristenUnie. Maar de PvdA evenaarde met zijn score (9 zetels) het slechtste resultaat uit zijn geschiedenis en de CU (5 zetels) is met een verlies van 0,02 procentpunten toch een heel klein beetje aan de verliezende hand.

Deze vijf verslagen dwergen met winnaars D66 (+ 5) en PvdD (+1), allemaal onder het nieuwe leiderschap van Grumpie Kaag, zouden dus worden beloond voor een gezamenlijk verlies van 9 zetels. Dit terwijl in de oppositie zes partijen die wel zetels wonnen, mogen toekijken (VVD, FvD, JA21, Volt, BBB, BIJ1).

Probeer dan eens aan de kiezers uit te leggen dat verkiezingen nog steeds een ‘feest van de democratie’ zijn. Een ‘feest’ dat na een ‘combinazione’ op z’n Italiaans, plots in een verkrachting van diezelfde democratie muteert.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.