Fawaz' haatboodschap wettelijk aanpakken? En die van Wilders dan?

De enorme commotie die de zelf-uitgeroepen imam Fawaz heeft teweeggebracht heeft mij onaangenaam verrast. In een filmpje impliceerde 'imam' Fawaz dat de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb een afvallige is, omdat hij zei ook een beetje salafist te zijn. Fawaz is een salafist en zegt dat de burgemeester geen moslim zou zijn.

Ik moest meteen denken aan Wilders en zijn filmpjes. Wat hebben Wilders en Fawaz gemeen? Shockeren met radicale boodschappen om het maatschappelijk debat te domineren. Waarin verschillen zij? De eerste heeft vrijwel geen achterban, geen moskee en geen podium om volgelingen te werven. De tweede heeft een grote achterban, een politieke arena tot zijn beschikking en een groot podium om zijn volgelingen te bereiken en te bevredigen.

Gewiekste man

Fawaz houdt de overheid en de media verantwoordelijk voor de boycot van zijn haatboodschappen. Wat doet de gewiekste man vervolgens? Hij maakt van de krachtige aanvallen van de overheid, media en de politiek handig gebruik om zijn radicale boodschap alsnog door miljoenen huishoudens te laten ontvangen. Als de boodschap van Fawaz zo serieus wordt genomen, dan moet dat wel een hele serieuze en gezaghebbende man zijn.

Burgemeester Aboutaleb is natuurlijk geen afvallige en de boodschap van Fawaz is uiteraard niet serieus te nemen. Als er serieuze signalen binnenkomen dat dat wel het geval is, laten vele Nederlandse imams en moskeebesturen wel van zich horen.

Het enige probleem dat Fawaz blootlegt is dat er heel snel een erkende Nederlandse imamopleiding moet worden opgetuigd en er een register moet komen voor alle erkende Nederlandse imams. En iemand als Fawaz dient eerst een taal- en inburgeringscursus te doorlopen. De man spreekt na een verblijf van 26 jaar in Nederland nauwelijks de taal, laat staan dat hij de Nederlandse samenleving, waarvan de Nederlandse moslimgemeenschap onderdeel uitmaakt, begrijpt.

Ik was in elk geval niet onder de indruk van de uitspraken van Fawaz. Waarom krijgt hij een zeer groot podium om zijn boodschap te verkondigen? Zijn boodschap kreeg pas gezag door de maatschappelijke commotie. Des te meer was ik onder de indruk van de schokgolf die hij teweeg heeft gebracht. En daar blijft het niet bij. Ik hoor de minister van veiligheid en justitie zich hardop afvragen of de vrijheid van meningsuiting aan banden moet worden gelegd.