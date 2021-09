Farmaceuten moeten in pandemie hun kennis over vaccins delen

Dankzij de hoge vaccinatiegraad ervaren we de pandemie nu als een kleinere zorg dan de maatregelen ertegen: we willen vooral zonder gedoe samen uitgaan, sporten en op vakantie. Indien nodig nemen we binnenkort gewoon een derde vaccinshot. We vergeten dat in sommige landen nog nauwelijks gevaccineerd wordt. Zo verwaarlozen we het adagium dat niemand veilig is, zolang niet iedereen veilig is. We moeten eerst de wereldwijde vaccinatiegraad verhogen, voordat hier ‘boostervaccins’ worden ingezet. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep overheden en farmaceuten op hun verantwoordelijkheid hierin te nemen.

De directeur-generaal van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus betitelde de scheve vaccinverdeling als ‘catastrofaal moreel falen’. Hij verzocht overheden pas derde doses te bestellen wanneer in ieder land minstens 10 procent van de bevolking is gevaccineerd. De oproep maakte weinig indruk: twee hoofdsponsoren van de WHO, Duitsland en de VS, willen toch boostershots inzetten, evenals diverse andere EU-landen. Terwijl de eerste twee vaccindoses ook na verloop van tijd tweederde van alle infecties voorkomen en het Europees Medicijnagentschap het te vroeg acht om te oordelen of derde doses nodig zijn.

Averechtse gevolgen

Het is belangrijk dat overheden de WHO-oproep naleven, ook om de kans op mutaties te verkleinen. Bestaande vaccins zijn mogelijk minder effectief tegen nieuwe virusvarianten. Afgezien van boosters voor kwetsbare mensen is een derde prik voor dubbel gevaccineerden tijdens immense internationale vaccinongelijkheid dus niet alleen moreel verwerpelijk, het heeft potentieel averechtste gevolgen.

De WHO deed ook een beroep op farmaceuten. Momenteel bepaalt een klein aantal farmaceuten wie vaccins produceren, voor welke prijs en waar ze worden verkocht. Met hoge prijzen en schaarste als resultaat. Daarom spoorde Tedros Pfizer en Moderna in juli aan hun kennis en technologie van mRNA-vaccins te delen, zodat anderen ook veilige vaccins kunnen vervaardigen.

Om de vaccinproductie wereldwijd op te schroeven, ondersteunt de Nederlandse regering een platform van de WHO om de uitwisseling van informatie over productieprocessen van Covid-19-gerelateerde technologieën op een veilige manier te realiseren. Deze Covid-19 Technology Access Pool (C-tap) – waarbij farmaceuten in ruil voor het delen van hun intellectuele eigendomsrechten, kennis en kunde een eerlijke vergoeding ontvangen – is nog onbenut. Zonde, want het effect van soortgelijke initiatieven is bewezen: dankzij de Medicines Patent Pool hebben miljoenen mensen met hiv wereldwijd toegang gekregen tot essentiële medicijnen. Intussen verhogen sommige farmaceuten hun winstverwachting, ontduiken ze belastingen en verhogen ze prijzen van levensreddende producten. Dit getuigt van een gebrekkig verantwoordelijkheidsgevoel. Waarom is hier niet meer ophef over?

Veelbelovend

Farmaceuten zeggen weinig te delen omdat ze veiligheid en kwaliteit willen waarborgen. WHO-gecertificeerde – en dus betrouwbare – bedrijven staan tevergeefs klaar om bij te springen. Blijkbaar geniet eigen financiële voorspoed dankzij Covid-19 prioriteit. De mRNA-technologie is ook veelbelovend voor de toekomst: naar verwachting komen er mRNA- vaccins tegen bijvoorbeeld hiv, kanker, griep en zika. Informatie delen over deze technologie kan dus het toekomstige businessmodel schaden. Dit argument is lastig verdedigbaar tijdens een pandemie en roept vragen op over het huidige beloningsysteem voor farmaceutische producten.

Beginnen met boostershots voordat de wereldwijde vaccinatiegraad is gestegen, is dweilen met de kraan open. Overheden moeten de WHO-oproep naleven. Maar voor een duurzamere aanpak is het cruciaal dat farmaceuten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en initiatieven als C-Tap benutten om meer (lokale) productiefaciliteiten ter vervaardiging van vaccins mogelijk te maken.

