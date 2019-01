Farmaceuten kunnen moeilijk anders dan het vragen van hoge prijzen

De verontwaardiging is groot nu de Zwitserse farma-multinational Novartis plotseling het zesvoudige voor een geneesmiddel vraagt, dat ook nog eens met Nederlands belastinggeld is ontwikkeld (Trouw, 10 januari). Deze verontwaardiging is begrijpelijk maar niet logisch, het handelen van Novartis des te meer.

Minister Bruins wil ‘dat er een verandering in gang wordt gezet bij de farmaceutische bedrijven’. Hij houdt contact met Novartis. In de mondiale wereld van de farmacie heerst bij uitstek de tucht van financiële markten en daarbij valt weinig te polderen. Willen wij, patiënt, premiebetaler en overheid, een einde maken aan extreme beprijzing van medicijnen, dan zijn marktinterventies onvermijdelijk.

Selectieve verontwaardiging

Het is sowieso de vraag of de politieke en publieke verontwaardiging richting Novartis niet een beetje hypocriet is. Vrijwel de gehele farmacie is in handen van een handvol multinationals. Zoals Novartis; in de eerste plaats een beursgenoteerde multinational met een marktkapitalisatie van meer dan 200 miljard euro. Deze aandelen zijn voor een aanzienlijk deel in handen van het algemene publiek, veelal via onze banken, pensioen- of beleggingsfondsen.

Het doel van een beursgenoteerd bedrijf is niet zozeer winst maken, maar meer winst maken. Als het structureel minder winst zou maken dan de concurrentie daalt de beurskoers vanzelf totdat het een makkelijke overnameprooi is geworden. Als het bestuur van Novartis vrijwillig vanuit een maatschappelijk motief genoegen zou nemen met minder winst, en dus een lagere beurskoers, is er in beurstermen sprake van onbenut winstpotentieel door inefficiënt management. In dat geval is er altijd een concurrent of vermogensfonds bereid het bedrijf op te kopen en het ‘inefficiënt management’ te vervangen.

Novartis staat onder permanente druk om winst te blijven maximaliseren. Vanuit dat perspectief kan niemand, zeker niet de (indirecte) aandeelhouder, het Novartis kwalijk nemen dat het interessante patenten koopt om maximaal winstgevend te zijn.

Wij hebben als samenleving gekozen medicijnontwikkeling over te laten aan de markt. Dan moet wij rekening houden met marktpartijen die streven naar deelmonopolies met torenhoge medicijnprijzen. Aandeelhouders rekenen farma-multinationals nu eenmaal af op marktaandeel, winst en dividend en niet zozeer op medische relevantie.