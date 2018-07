Fans veroorzaken geen rellen, het WK is een feest

"Wat heeft Rusland een mooie meiden", verzuchtte mijn zoon, toen we zaterdagavond Rusland-Kroatië zaten te kijken. Het was mij ook al opgevallen: de tribune zat vol jonge Russische schonen. Ik had me vooral afgevraagd wat ze daar deden. Je kreeg ook niet echt de indruk dat ze nauw bij het spel betrokken waren. Dit waren fans, geen supporters.

We gebruiken de woorden vaak door elkaar: fans en supporters. Ten onrechte: fans zijn glory seekers; supporters zijn mensen die hun land of hun club door dik en dun steunen. Feyenoord heeft meer supporters dan fans; Ajax heeft veel meer fans dan supporters.

Supporters maken onvermoede krachten los In oktober 2010 won PSV thuis met 10-0 van Feyenoord. Een half jaar later ging PSV met 3-1 onderuit in Rotterdam. Feyenoord moest en zou winnen. Als spelers weten dat ze door dik en dun gesteund worden, maakt dat onvermoede krachten los. Fans kunnen die krachten nooit losmaken. Sterker nog, die maken krachten los die hier lijnrecht tegenover staan. Door met witte zakdoekjes te zwaaien vernietig je je eigen trainer. Door met witte zakdoekjes te zwaaien vernietig je je eigen trainer Bij landenteams werkt dit over het algemeen minder dan bij clubteams, al was ik daar bij Uruguay-Frankrijk niet zeker van. Op de tribune zaten minstens zoveel Uruguayanen als Fransen, terwijl Uruguay nog geen 3,5 miljoen inwoners heeft. Maar het land heeft een rijke voetbalhistorie: in 1930 organiseerde Uruguay het eerste WK - en won het. Fans weten niets van voetbalgeschiedenis, supporters wel.