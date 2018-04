Facebook verlaten dupeert goede doelen

‘Facebook is heel stom. Daarom gaan we van Facebook af’. Al 30.000 mensen volgen deze simplistische boodschap van Arjen Lubach en al 75.000 mensen zijn ‘geïnteresseerd’ in het Bye Bye ­Facebook-evenement van de programmamaker. Het lijkt een verzetsdaad tegen het grote geld. Maar het is het tegenovergestelde. Door je af te melden van Facebook, maak je de grote merken sterker en laat je kleine organisaties met een goed doel in de kou staan. Die kleine organisaties kunnen niet zonder jou en ze kunnen je alleen bereiken via social media. Die hebben geen geld voor de grote advertenties in media. Die kunnen geen miljoenen uitgeven aan magazines die in je bus vallen. Die kunnen niet meedoen aan dure Google­veilingen om hoog in de zoekresultaten te komen. Facebook is onmisbaar voor mensen die digitale hulpacties op touw zetten, die een petitie willen starten om een schrijnend probleem aan de kaak te stellen, die een benefietevent breder bekend willen maken dan in hun eigen kleine netwerk.

Lees verder na de advertentie

De stem van de goedwillende mens of organisatie die de wereld een beetje mooier wil maken, die maak je als ‘Facebook-exiteer’ monddood

Eén voorbeeld, maar er zijn er zo veel: hoe komt het dat Nieuwsuur maandag aandacht besteedde aan de oproep van de jonge gehandicapte mensen van Wij Staan Op! voor gelijkwaardigheid op de werkvloer? Met een petitie met 23.000 stemmen, binnen een paar dagen verzameld via vooral Facebook, hebben ze hun stem weten te versterken. En ook het directe contact van arbeidsgehandicapte Noortje van Lith met premier Rutte kwam via Facebook tot stand.