Fabeltjes over ‘veilige migratieroutes’ lossen bootdrama’s niet op

De kop zaterdag boven het NRC-artikel over het gezonken schip in de Middellandse Zee (mogelijk 500 doden) raakte me: ‘Honderden doden, nauwelijks reacties: raakt Europa afgestompt?’ Ik had juist een nachtmerrie van dit onbeschrijfelijke drama gekregen. De beelden van de propvolle boot met asielmigranten en vooral de anderen, die we nooit zagen, van honderd kinderen in het scheepsruim, allemaal verdronken, hebben zich al die dagen in mijn hoofd genesteld.

Hoeveel Europeanen hebben zich niet, net als ik, dit menselijke leed aangetrokken. Afgestompt? Wie kan geen empathie voelen voor asielzoekers die onderdrukking of oorlog ontvluchten en op zee een afschuwelijke dood tegemoet gaan?

De maandag erop zette NRC prominent op zijn voorpagina het verhaal van twee vluchtelingen, Israa (21) en Ahmed (34), die vermist raakten bij die scheepsramp. Om het kracht bij te zetten schreef de krant een hoofdcommentaar dat zo begon: ‘Alles went, kennelijk ook de zoveelste ramp met een migrantenboot’.

Ik koppelde dat laatste woord aan het verhaal van Israa en Achmed. Je kunt eruit opmaken dat het geen boot was met alleen vluchtelingen die gekapseisd is, maar met overwegend (illegale) migranten die op een beter leven in Europa hoopten. Het doet niets af aan hun beweegredenen en vooral aan hun tragische lot, wel aan het verschijnsel asielmigratie dat ten onrechte met bestaande vluchtelingenverdragen wordt aangekleed.

Gearrangeerd huwelijk

De Syrische Israa was al tien jaar eerder door Jordanië in een vluchtelingenkamp opgevangen. Ze sloot een gearrangeerd huwelijk met een Syrische statushouder in Duitsland. Ze volgde maandenlang Duitse lessen maar zakte voor het taalexamen en besloot haar lot in handen van mensensmokkelaars te leggen: ‘Ik wil met de snelle route naar je toe komen, op de illegale manier’.

Ahmed, vader van drie kinderen, had in Egypte (en zelfs als emigrant in Dubai) alles geprobeerd: een restaurant, een kruidenierszaak runnen. Egypte wordt door een ongekende crisis geteisterd: 20 procent inflatie en voedseltekorten. President Abdel-Fattah al-Sisi heeft miljarden gestoken in gigantische bouwprojecten (Suezkanaal, 8 miljard dollar, nieuwe hoofdstad in de woestijn, 59 miljard) en in de aankoop van wapens.

Ahmed zag ‘zeker 300 mannen uit zijn omgeving naar Europa vertrekken’. Hij betaalde 5.500 euro voor de illegale en fatale overtocht. Zijn broer zegt dat zolang er in Egypte geen toekomst is, mensen hun leven zullen wagen. Egypte telde in 1990 57 miljoen inwoners, dit jaar 112 miljoen. In dik drie decennia een verdubbeling of omgerekend drie keer de Nederlandse bevolking.

Overal lees je nu, en maandag in de NRC, dat deze scheepsramp de verantwoordelijkheid is van de EU, voor het gemak door criticasters ‘Fort Europa’ genoemd (vorig jaar heeft de EU volgens data van Eurostat 965.665 eerste asielaanvragen geregistreerd, plus 65 procent ten opzichte van 2021). Stel dan dat de EU wel legale migratieroutes institueert, en dat bijvoorbeeld twee miljoen asielmigranten jaarlijks worden toegelaten, denkt men dan echt dat er geen boten meer zullen aanmeren? Dat die afgewezen miljoenen Egyptenaren en Afrikanen die met migratieroutes niet legaal zijn toegelaten, niet hun leven op zee zullen blijven wagen?

Met fabeltjes over ‘veilige routes’ worden vreselijke drama’s als dat van vorige week niet opgelost. En ook niet met ‘emojournalistiek’.

