Extreem dure medicijnen verdringen andere vormen van zorg

Welk peperduur nieuw medicijn kan nog worden vergoed? Het wordt tijd keuzes te maken, vindt André den Exter, universitair hoofddocent gezondheidsrecht in Rotterdam.

Met enige regelmaat wordt in de media een nieuw levensreddend geneesmiddel aangekondigd. De discussie over Zolgensma, een veelbelovend medicijn tegen een dodelijke spierziekte, betrof vooral de vraagprijs, namelijk 1.9 miljoen euro per patiënt. Inmiddels is de minister akkoord gegaan, en wordt Zolgensma vergoed uit het basispakket. Tegen welke prijs is onbekend, de onderhandelingen met de fabrikant zijn immers geheim.

Naast Zolgensma zijn nieuwe onderhandelingen gestart over Risdiplam, de vloeibare versie van Zolgensma: 4 tot 7 miljoen euro per patiënt. Het Zorginstituut, advies­orgaan van de minister, wil een korting van 93 procent, maar op voorhand is duidelijk dat de firma Roche daar niet mee akkoord zal gaan. De laatste aanwinst is Libmeldy, een veelbelovend geneesmiddel tegen een zeldzame stofwisselingsziekte. Inzet: 2,9 miljoen euro per patiënt.

Dergelijke voorbeelden maken pijnlijk duidelijk dat de betaalbaarheid van de gezondheidszorg grenzen heeft. Onze bereidheid om ­absurde prijzen te betalen, maakt de lijst van veelbelovende nieuwe geneesmiddelen langer, met voorspelbare gevolgen. Nu al verdringen extreem dure geneesmiddelen andere zorg.

Politieke moed

In het nieuwe zorgakkoord hebben partijen afgesproken dat de kosten voor medisch specialistische zorg niet meer zullen stijgen. Maar met de bovengenoemde geneesmiddelen zijn alleen al tientallen miljoenen gemoeid. De uitonderhandelde kortingen zullen de verdringing niet tegengaan. Daarvoor komen er simpelweg te veel innovatieve geneesmiddelen op de markt.

Uiteindelijk zal het zorgakkoord de minister dwingen om te kiezen welke dure geneesmiddelen worden vergoed. Dat vergt politieke moed, want het leidt tot het onthouden van medisch noodzakelijk zorg, en een voortijdig overlijden van vooral jonge patiënten.

Dergelijke keuzes moeten in alle openbaarheid in het parlement worden besproken. Wat is de maximale prijs die de maatschappij wil betalen voor medische innovaties per gewonnen levensjaar? Een bovengrens schept duidelijkheid voor alle betrokkenen. Omdat die direct gevolgen heeft voor de toegang tot geneesmiddelen kan de vaststelling niet overgelaten worden aan niet-­democratische adviescommissies. Ze zal onherroepelijk leiden tot een maatschappelijk debat over de ­grenzen van de betaalbaarheid van de gezondheidszorg; en dat is winst.

