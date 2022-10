Ex-gedetineerden verdienen altijd een tweede kans

Een menswaardige samenleving moet mensen een tweede kans bieden nadat ze in de fout zijn gegaan en hen niet basale mensenrechten ontnemen. Maar in Amerika wordt daar soms anders over gedacht. In Florida werden afgelopen week twintig burgers gearresteerd wegens stemfraude tijdens de verkiezingen van 2020, allen ex-gedetineerden die veroordeeld zijn voor misdaden, en merendeels zwarte Amerikanen.

Eigenlijk had Florida in 2018 via een referendum al besloten dat ex-gedetineerden wel mochten stemmen, maar het Republikeinse staatsparlement bepaalde vervolgens dat dit alleen mocht als ze alle schulden hadden betaald en aan al hun verplichtingen hadden voldaan. Alleen zijn de vereisten niet altijd helder, en is er bewust ook geen register gemaakt om die wel inzichtelijk te maken. Het stembureau weet het ook niet en staat toe dat deze mensen zich registreren als kiezers. Ex-gedetineerden weten zelf niet of ze wel of niet mogen stemmen, want de reclassering heeft het ook niet op een rijtje.

Die onduidelijkheid is precies de bedoeling, want zo worden ex-gedetineerden ontmoedigd om te stemmen en kan de Republikeinse gouverneur van Florida, Ron DeSantis, tijdens zijn herverkiezingscampagne wijzen naar zwarte criminelen die de ‘integriteit’ van de verkiezingen ondermijnen. Het is een cynisch en gemeen spel, maar slechts het topje van de ijsberg als het gaat om onrecht in de samenleving. Het aantal gevangenen in Florida is de afgelopen decennia explosief gestegen, en mensen die voor een misdaad zijn veroordeeld kunnen in de praktijk de rest van hun leven niet meer naar de stembus. Dat treft meer dan een op de vijf zwarte Amerikanen in de staat.

In Nederland is het beter geregeld

Ook in Amerikaanse staten waar ex-gedetineerden wel mogen stemmen is hun leven niet gemakkelijk. Werk, huisvesting en sociale zekerheid zijn moeilijk te verkrijgen. Dat is in Nederland beter geregeld. Hier mogen gevangenen (en dus ook ex-gevangenen) stemmen en zorgt de reclassering na de gevangenis meestal dat herintegratie in de samenleving mogelijk is. Twee jongens die langere tijd bij ons verbleven nadat ze in de gevangenis hadden gezeten zijn door de reclassering uitstekend geholpen en hebben hun leven weer helemaal op de rit gekregen

Maar ook hier hangt het wel deels af van de gemeente waarin je terechtkomt: niet elke gemeente biedt goede nazorg en er zijn ook ex-gedetineerden die hulp weigeren. Daarnaast kampen ze met een achter­stand op de arbeidsmarkt en kunnen ze door het ontbreken van een vog niet altijd stage volgen of werk vinden.

Deze hobbels hoeven niet gezien te worden als onrecht; als je flink in de fout bent gegaan mag je verwachten dat dit ook consequenties heeft en dat je je opnieuw zult moeten bewijzen. Het leven van ex-gedetineerden gaat meestal niet van een leien dakje. Het belangrijkste is dat ze een tweede kans krijgen.

Blijven steken in hun verzet tegen de autoriteiten

Maar ook in Nederland worden mensen soms beknot in hun vrijheid zonder dat ze een kans hebben gekregen om zich te bewijzen. De jongens die bij ons over de vloer komen zijn vaak afkomstig uit jeugdzorginstellingen, leven aan de rand van de wet en kampen met onverwerkte trauma’s. Ze krijgen vaak op hun achttiende verjaardag van de instelling – bekrachtigd door de rechter – meteen een curator, mentor of bewindvoerder. Die verlengde jeugdzorg ontneemt hen de kans om volwassen te worden en te leren van hun fouten. Zo blijven ze steken in hun verzet tegen de autoriteiten en krijgen ze geen kans om volwassen te worden en te leren van hun fouten. De bewindvoerder beheert hun geld en wordt betaald door de gemeente als ze een uitkering krijgen of uit hun eigen salaris als ze zouden werken (dat doen ze dus vaak liever niet).

Niemand zou deze jongens moeten idealiseren; ze kunnen hun begeleiders vervloeken en bedreigen, wat hun werk minder leuk maakt dan je denkt. En als die jongens eenmaal begrijpen dat hun geld beter wordt beheerd door een bewindvoerder dan door henzelf, kunnen ze door hen ook goed geholpen worden en worden dakloosheid en schulden voorkomen. Maar sommigen blijven steken in hun verzet en worden nooit financieel volwassen. Een goede samenleving zou altijd tweede kansen moeten bieden. Want door levenslange uitsluiting wordt niemand geholpen.