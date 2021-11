Even dansen in Antwerpen, daar heeft mijn vader zin in

Hoe ga je om met een bejaarde vader die psychiatrisch patiënt is en die nog rijk denkt te worden met boten bouwen?

Het leuke van mijn vader is dat hij het heel gewoon vindt als ik met mijn benen omhoog tegen de muur op zijn bed lig.

Mijn vader zit in zijn tv-stoel voetbal te kijken, en ik lig dus op zijn bed in die houding.

De koffie is op, af en toe zeggen we wat en af en toe dut mijn vader weg.

Heerlijk vind ik deze uurtjes, er hoeft niets.

In de rust van de wedstrijd komt mijn vader overeind, hij wil iets laten zien. Ik kom ook snel overeind om te zorgen dat hij niet omkiept. Mijn vader rommelt wat tussen alle papieren op zijn bureau (aantekeningen van zijn botenprojecten) en geeft me dan een stuk papier.

‘QR’ staat er met dikke zwarte letters geschreven. ‘Wat is dit pap?’ vraag ik terwijl ik hem help weer te gaan zitten.

‘Het gevraagde bewijs van geschiktheid’, antwoordt mijn vader op zijn zo kenmerkende toon te midden van triomfantelijk en fijntjes.

Zo af en toe leest mijn vader zijn krant nog. Wat een qr-code is, heb ik hem maar met moeite kunnen uitleggen en dit is kennelijk wat hij ervan gemaakt heeft.

Geen mobiel, geen vaccinatie

Mijn vader heeft geen mobiele telefoon. Hij wil er wel eentje, want op zijn mails naar scheepswerven krijgt hij maar zelden antwoord en als hij nu eens even kon bellen, zouden de miljoentjes zeker binnenlopen. Mijn telefoon mag hij tot zijn ergernis niet gebruiken. Zijn oplossing is dat ik zijn telefoontjes dan maar moet plegen, waarna ik nog wegkom met ‘pap, jij hebt jouw werk, ik het mijne, je lost het zelf maar op’.

Geen mobiele telefoon dus.

En ook geen vaccinatie. En nu hij snapt dat hij daardoor niet met mij ergens koffie kan gaan drinken, wil hij die nog steeds niet.

Mijn vader is het afgelopen jaar zo achteruitgegaan dat buiten de deur iets doen sowieso heel moeilijk is geworden, maar plannen maakt hij nog steeds.

Het leuke van mij is dat ik dat snap.

Hij wrijft in zijn handen en zegt dat hij in de buurt van Antwerpen nog een leuke dansclub kent van vroeger. Nu hij ook een code heeft kunnen we daar even naartoe gaan, hij heeft namelijk wel zin om weer eens lekker te dansen.

Ik lach. ‘Doen we, pap.’

Toch vind ik dit ook moeilijk.

Hoop doet leven. Maar mijn vader heeft al zoveel niet te realiseren plannen. Dus moet ik ’m nu wel of niet die krankzinnige realiteit van ons in trekken? En welke wereld is er nou gekker, de zijne of de onze?

De wedstrijd wordt hervat en ik ga weer met mijn benen omhoog tegen de muur liggen. Binnen no time zit mijn vader weer te dutten.

Dus hier is alles goed, voor nu.