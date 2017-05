Evangelische christenen leiden de toekomstige leiders van Noord-Korea op

Maar amper was ik terug in Nederland of ik ontdekte dat in Pyongyang nog wel wonderlijker dingen gebeurden: op deze plek van totalitair atheïsme, in een land dat christenen met het zwaard vervolgt, bleek een universiteit te bestaan die werd gedreven door Amerikaanse evangelicals. Met goedvinden van het regime, dat kon moeilijk anders; hier valt geen mus van het dak zonder goedvinden van het regime.

De naam van die universiteit was ‘Pust’, de Pyon­gyang University of Science and Technology. En die naam dook deze week plotseling op in het nieuws, omdat er voor de tweede keer in korte tijd een Amerikaan in Noord-Korea was gearresteerd. In beide gevallen ging het om docenten van wat persbureaus ‘de enige particulier-gefinancierde universiteit van Noord-Korea’ noemen, maar wat in werkelijkheid waarschijnlijk ’s werelds meest opzienbarende zendingsproject is. Al wordt er in strikte zin geen zending bedreven, dat is hier streng verboden. Het is scary: blijkbaar heeft Kim Jong-un zijn oog heeft laten vallen op de universiteit, als joker in zijn confrontatie met Donald Trump. Elke Amerikaan die er werkt is een potentiële gijzelaar.

Dat ik eind 2014 op het bestaan van de universiteit stuitte, kwam door de publicatie van een boek van de Koreaans-Amerikaanse auteur Suki Kim. Zij doceerde er een half jaar lang, en dat deed ze in feite undercover, want niemand wist dat ze er over zou gaan schrijven, en niemand wist dat de evangelische missie van de opleiding niet de hare was.

Over Noord-Korea zegt ze dat het een goelag is in de vermomming van een land

Zo verbleef ze in twee werelden vol geheimen, en beide partijen hebben haar boek als verraad beschouwd. Over Noord-Korea zegt ze dat het een goelag is in de vermomming van een land, over de universiteit zegt ze dat die, ondanks alle beweringen van het tegendeel, toch missionaire bedoelingen heeft. “Evangelische christenen uit de VS, Zuid-Korea en andere landen financieren de educatie van de toekomstige leiders van Noord-Korea, de zonen van de elite, en dat in samenwerking met het regime. Wat ze ervoor terugkrijgen is een basis in een land dat volgens hen rijp is om bekeerd te worden.”

Ik vind het hoogst intrigerend: een atheïstisch gruwelbewind dat evangelicals toestaat zijn kinderen op te leiden, evangelicals die het hol van de leeuw opzoeken zonder dat ze hun evangelie mogen brengen. En dat in een decor van kernproeven en raketlanceringen.

Met een medewerkster van de universiteit heb ik nog een tijdje mail-contact gehad, maar nadat ik haar vroeg of ze op dat moment in Pyongyang zat of ergens anders, werd het stil en bleef het stil. Ik had willen informeren of ik een keer kon komen kijken, maar ik denk niet dat het er nog van komt.

