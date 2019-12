Het is dat ik niet geloof in vingerwijzingen van Boven, anders zou ik er nog iets achter moeten gaan zoeken: opeens word ik van alle kanten weer geconfronteerd met het evangelicalisme, de orthodoxie met een vrolijk gezicht. Ik word daar niet blij van, laat ik dat er direct bij zeggen. Het zou misschien beter zijn er niet over te schrijven – ik bezorg mezelf een zware dag en dreig anderen op hun ziel te trappen, terwijl dat niet mijn bedoeling is. Ook in de evangelische wereld bevinden zich mensen van goede wil, net zo goed als in andere kerken. En daarbuiten, natuurlijk. Maar de twee Trouw-reportages uit kerkelijk Veenendaal lieten me niet los, en de andere dingen die ik tegenkwam evenmin.

Om met Veenendaal te beginnen: daar eet de evangelische Mozaiek-gemeente een deel van de behoudende gereformeerde kerken leeg. Onlogisch is dat niet: Mozaiek weerspiegelt de hedendaagse cultuur, die van het evenement, de beleving, de lekkere muziek, het directe en informele contact, in dit geval zowel met elkaar als met de Heer. Het is alweer dertig jaar geleden dat ik een soortgelijke gemeente verliet, maar ik weet hoe deze mix een jongere generatie uit orthodoxe kerken aantrekt: dezelfde geloofszekerheden, maar dan eigentijds opgediend.

Radicaal-evengelische gemeente

Niets op tegen, deze zogeheten circulation of the saints, iedereen moet geloven zoals hij wil. Maar het is goed te beseffen dat achter de evangelische laagdrempeligheid niet zelden bunkers schuilgaan, gevuld met betonnen waarheden. Sommige van die bunkers openen zich – kijk wat er bij de EO gebeurt – maar er is ook nog veel geslotenheid, en dat is waar ik toevallig de afgelopen dagen weer op stuitte. Bij het columnistenfestival werd ik zaterdag aangesproken door een man met een bittere geschiedenis. Hij was gereformeerd van huis uit, maar met zijn vrouw terechtgekomen in een radicaal-evangelische gemeente. Zelf was hij afgehaakt, maar zij was gebleven en had parkinson gekregen. Bestookt met ideeën over de demonische oorzaak van ziekten had ze anderhalf jaar geleden zelfmoord gepleegd.

Nauwelijks had ik dat tot me laten doordringen of ik las op Facebook het verhaal van illustrator Tynke van Schaik. Ze heeft er, zag ik later, ook al eens over gesproken in het Nederlands Dagblad, daarom durf ik haar hier wel te citeren. Van Schaik werd op volwassen leeftijd gelovig en liet zich dopen in een evangelische gemeente, waar ze enthousiast werd binnengehaald. Totdat bleek dat ze getrouwd was met een vrouw. “Kort daarop werd ik verzocht de gemeente te verlaten en werd tegen mijn maagdelijk christelijke oren gezegd dat ik nu buiten de bescherming van God zou vallen. Er werd gesuggereerd dat ik ten prooi zou vallen aan de Antichrist.”

Ik begon een boze reactie te tikken, gericht aan alles wat evangelisch was, maar slikte die net op tijd weer in. Wel greep ik in mijn kast naar het boek ‘Ooit evangelisch’, waarin spijtoptanten met veel soortgelijke en andere voorbeelden aankomen. Ik sta er zelf ook in, als een van de 132 respondenten. Het is geen vrolijk boek.

Drie keer per week schrijft Stevo Akkerman een column waarin hij de ‘keiharde nuance’ en het ‘onverbiddelijke enerzijds-anderzijds’ preekt. Lees ze hier terug. Abonneer je op zijn column in onze mobiele app en lees hem als eerste.

Lees ook:

De aantrekkingskracht van de kerk van de beleving

Overal in het land groeien evangelische gemeenten, ten koste van traditionele kerken. Trouw belicht dit verschijnsel in een tweeluik vanuit Veenendaal. Wat betekent deze trek voor traditionele kerken?

Is het christendom in Nederland op zijn retour? Niet bij Mozaiek0318 in Veenendaal.

Trouw bezocht de kleiner wordende, behoudende Westerkerk in Veenendaal en het bloeiende evangelische Mozaiek0318.