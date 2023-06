Europese migratiepolitiek faciliteert genocide

Het schip met aan boord meer dan vijfhonderd mensen leed schipbreuk voor de Griekse kust. Er wordt gevreesd voor honderden doden. Waren dit burgers van Europa, dan zouden in de Europese hoofdsteden de vlaggen halfstok hangen, condoleanceregisters worden getekend, een dag van nationale rouw zijn afgekondigd. Maar het zijn burgers van de Verenigde Migratie, voor wie de empathie het hopeloos laat afweten. De ramp zal nieuwe overstekers niet afschrikken; terugkeren is geen optie. Daarnaast: het merendeel van de schepen haalt de overkant wel. Het oppakken van verdachten zal de mensensmokkelaars ook niet stoppen.

Europa investeert miljarden in het tevredenstellen van Noord-Afrikaanse regimes om ze te bewegen de ­migratiestroom in te dammen. Minister-president Rutte trok naar Tunesië om president Kais Saied een vette worst voor te houden.

De kuststrook is een gatenkaas

Het probleem is alleen dat de landen van de Maghreb nauwelijks in staat zijn de grenzen effectief te controleren. De kuststrook is een gatenkaas. De mensensmokkelaar vindt altijd wel een sluiproute, lokale autoriteiten worden omgekocht. Migranten gaan nog meer geld betalen voor een overtocht. De migratiedeal is een perverse prikkel die garant staat voor nog meer tragedies, zoals we afgelopen week in Griekenland hebben gezien. Ondertussen neemt de haat jegens Afrikaanse migranten in Tunesië toe.

De Griekse ramp is de uitkomst van desastreuze ­Europese migratiepolitiek. Toch worden nergens wakes gehouden of petities getekend. De schaamte zwijgt.

In dezelfde week dat Rutte het contract met Tunesië tekende was ik in Tanger. Vanuit deze stad kun je Spanje zien liggen. De verleiding om naar de Spaanse kust te zwemmen is groot. Maar haal het niet in je hoofd, want de Straat van Gibraltar is dodelijk.

Op een waterfiets naar de overkant; een kansloze missie

Vroeger was de stad een geliefd vertrekpunt voor migranten. Die stapten dan op rubber bootjes. Een paar jaar geleden zag ik hoe de politie een groepje mannen betrapte; ze wilden op een waterfiets voor vier personen naar de overkant. Een kans­loze missie. De aanhouding heeft levens gered. De jongens kwamen uit de bergen en zagen de zee voor het eerst van hun leven.

In Tanger waren schrijvers uit het hele Middellandse Zee-gebied bij elkaar gekomen. Marokkanen, Grieken, Fransen, Spanjaarden, Algerijnen en Tunesiërs. We hadden het niet over migratie. Het is een oud thema geworden, geheel en al uitgekauwd. Schrijvers voelen zich ook niet meer geroepen om overheden een geweten te schoppen. De feiten zijn duidelijk: regeringen aan weerszijden van de Middellandse Zee faciliteren genocide. Wie op een bootje stapt moet begrijpen al zijn mensenrechten te verspelen. De zee verzwelgt alle aanspraak op menselijkheid.

Europa wil dat de grenzen worden versterkt. Maar de zee kent geen grenzen, die is ongrijpbaar. De eenvoudige visser heeft meer macht over de zee dan de autocraten van Brussel. Ondertussen strijken meer en meer ­Europeanen neer in het zuidelijke Middellandse Zee­gebied. Wie in bezit is van een Westers paspoort kan vrijelijk zijn gang gaan. Europese investeringen in de Maghreb groeien maar door. Waarom mogen wij wel vruchtgebruik hebben van de vruchtbare mediterrane wereld en de overstekers niet? Het voelt wrang.

In Tanger dronk ik een glas met mijn collega’s. We voelden ons gepriviligeerde passagiers op een cruise. Keken we naar buiten, dan zagen we onze broeders en zusters op een krakkemikkig bootje ronddobberen.