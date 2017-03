Europese les biedt ons meer dan technologie

In alle opwinding over scheidsrechters en de hulpmiddelen die ons de opperste eerlijkheid moeten brengen, hoorde ik nergens de relativering die me niet zo moeilijk te bedenken lijkt en die, volgens mij dan, nu al in een oogwenk werd bekrachtigd.

Een reële trainer wil wel eens zeggen dat het over een heel seizoen per saldo tegen elkaar opweegt, een beslissing mee of eentje tegen. Niet te bewijzen, maar gevoelsmatig zal het ongeveer wel kloppen. Ik voorspel u maar alvast: ook met alle denkbare technologie zullen plus en min straks over een heel seizoen voor trainers, clubs en, ja, supporters per saldo tegen elkaar opwegen. (Nee, Feyenoord had dan niet ook het tweede doelpunt gekregen, want daar ging een overtreding aan vooraf die dan door de videoscheidsrechter zou zijn bestraft.)

Voor de mensen die zichzelf nog wijsmaken dat een Nederlandse club de Europa League kan winnen, gaf Olympique Lyon donderdagavond na Kopenhagen-Ajax even gas tegen het ook niet misselijke AS Roma. Er werden prachtige, hoogwaardige doelpunten gemaakt door Tolisso, Fekir en Lacazette, alle drie opgeleid door de club zelf.

Bij Fox verzuchtte Kenneth Perez zondag, na weer een weekeinde van navelstaren over een beslissing hier en één daar, dat het hun werk is en dat de scheidsrechters dat wel iets beter moeten doen dan dit. Jammer, ’s lands misschien wel beste voetbalanalist voedde de onderbuik. Wat hij zei, van het werk en het iets beter doen, zou ik toch eerst en voor ¬alles van onze voetballers zeggen.

Zó goed hebben we ze hier echt niet gehad – of kunnen maken

Talenten Wie dat wilde, kon deze week weer Europese les volgen – en nee, niet alles is onbereikbaar door het grote geld. Olympique Lyon en zijn begroting, daar kunnen wij niet aan tippen, maar waarom zouden wij spelers niet kunnen trainen als Tolisso, Fekir en Lacazette, die als junioortjes bij de club binnenkwamen? Niet meteen zeggen dat zulke talenten hier al eerder zouden vertrekken. Zó goed (Tolisso is nu 22, Fekir 23) hebben we ze hier echt niet gehad – of kunnen maken. Een voorbeeld van een andere orde: Real Madrid-verdediger Sergio Ramos imponeerde dinsdag weer. Zijn kwaliteiten hebben niets met geld te maken: onvoorwaardelijke toewijding kost niets. Nog één, in een lager segment. Wij vinden het al gauw leuk hoe Lasse Schöne bij Ajax op het middenveld speelt. Maar kijk eens naar de nummer 6 van Kopenhagen, William Kvist. Zó speelt daar een routinier: rustig, altijd tijd aan de bal, tijd die hij zichzelf verschaft. Typisch zo’n speler waaraan een Nederlandse club nog veel had kunnen hebben, maar die we domweg niet (willen) zien. Er is zoveel te leren, zoveel te doen, zoveel misschien wel helemaal niet zo onhaalbaar als gauw, al dan niet uit gemak, wordt gedacht Er is zoveel te leren, zoveel te doen, zoveel misschien wel helemaal niet zo onhaalbaar als gauw, al dan niet uit gemak, wordt gedacht. We kunnen dit weekeinde weer gewichtig naar ons slow-motionvoetbal gaan zitten kijken, en de beelden ook nog eens een keer of tien gaan stilzetten. We kunnen eraan voorbij blijven gaan dat het razend moeilijk is om scheidsrechter te zijn, vele malen moeilijker dan een pass naar de goede kleur – en zeg eerlijk: hoe vaak mislukt díe al niet? Je hoefde geen helderziende te zijn om te voorzien dat opperste eerlijkheid ook met technologie een illusie zou zijn, en zie: hier en daar breekt dat inzicht al door. Het brengt geen ultiem heil, het zal per saldo niemand meer opleveren dan nu, en nog boven dat alles: het leidt hier enorm af van waar het over zou moeten gaan, en waar we zo ontzettend veel meer aan zouden hebben.

