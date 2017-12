Europa verdient zijn Joden niet, nu ze opnieuw moeten vrezen voor lijf en goed

De Joodse gemeenschappen in Europa verkeren in crisis. Als reactie op de toename aan antisemitische incidenten stijgt de emigratie van West-Europese Joden naar Israël de afgelopen jaren.

Frankrijk, waar de helft van alle racistische incidenten tegen Joden is gericht (terwijl zij minder dan één procent van de bevolking uitmaken), is koploper. Sinds 2006 zijn zo'n 40.000 Franse Joden naar Israël geëmigreerd, waarvan 20.000 in 2014 tot en met 2016. De Franse ex-premier Valls sprak van 'een tragedie'. Volgens hem is 'Frankrijk Frankrijk niet meer zonder zijn Joodse gemeenschap', die daar al bijna duizend jaar aanwezig is.

Zeventig jaar na de belofte 'dit nooit meer' moeten Joden op het Europese continent opnieuw vrezen voor lijf en goed

Ook in Nederland laat het antisemitisme een steeds agressiever gezicht zien. Degenen die als herkenbaar Joods over straat gaan hebben maar al te vaak te maken met vijandige bejegeningen en Joodse scholen en instellingen moeten permanent beveiligd worden. In de Haagse Schilderswijk konden in 2014 mannen, wapperend met zwarte vlaggen, ongestraft oproepen tot 'dood aan de Joden'. Een rabbijn kreeg verschillende malen stenen door zijn ruiten en de recente aanval op het koosjere restaurant HaCarmel in Amsterdam - en de ontkenning van de antisemitische insteek ervan - leidde tot veel onrust binnen de Joodse gemeenschap.

Europa faalt Ondanks het erewoord van zijn leiders is de pijnlijke conclusie dat Europa op dit punt aan het falen. Zeventig jaar na de belofte 'dit nooit meer' moeten Joden op het Europese continent opnieuw vrezen voor lijf en goed. Ook de lauwe reacties van Europese medeburgers stemmen weinig hoopvol. De emigratie lijkt mij daarom vooral een tragedie voor de landen die hun Joodse gemeenschap kwijtraken Treurig voor de Joden? Ja, aangezien zij een lange en rijke geschiedenis in Europa kennen. Aan de andere kant leert de geschiedenis dat ze een diasporavolk zijn dat zich altijd heeft gered en wel weer een nieuwe plek zal vinden. Met de stichting van de staat Israël hoeft de discriminatie in 'gastlanden' gelukkig niet langer te worden geslikt. De emigratie lijkt mij daarom vooral een tragedie voor de landen die hun Joodse gemeenschap kwijtraken. Joden hebben, op alle plekken waar zij in de duizenden jaren tellende Europees-Joodse geschiedenis terechtkwamen, een fundamentele bijdrage geleverd aan de wetenschappen, de kunsten en het intellectuele leven. In de Verenigde Staten, een veilige haven voor hen die het Europese antisemitische klimaat ontvluchtten, wisten zij zich van arme minderheidsgroep te ontwikkelen tot een succesvolle gemeenschap in bijna alle werkvelden, met een hoge concentratie in de academische wereld. Israël heeft zich, ondanks de afwezigheid van natuurlijke hulpbronnen, sinds zijn stichting weten op te werken tot een koploper in allerlei technologische ontwikkelingen, zoals zonne-energie, waterconservatie en computertechnologie.