Europa's Libië-deal over vluchtelingen leidt tot meer mensensmokkel

Drie dagen had de Italiaanse minister van binnenlandse zaken Marco Minniti nodig om begin deze maand met zestig Libische stammen en rebellengroepen een akkoord te sluiten om migranten al aan de zuidgrens van Libië te tegen te houden. Groepen die elkaar sinds de val van Muammar Kadafi in 2011 letterlijk op leven en dood bevechten. Maar minister Minniti kreeg kennelijk voor elkaar waar anderen niet in slaagden, de elkaar bevechtende facties voorop: eensgezindheid.

Natuurlijk hebben Libische rebellen hun handtekening gezet onder een Italiaans papier. Dat levert hun namelijk ontzettend veel geld op. Ten eerste van de Italiaanse regering en ten tweede door migranten en mensensmokkelaars nog meer af te persen dan nu al het geval is, zoals Amnesty International recentelijk onderzocht.

Wat het meest schokt en verbijstert, is dat Italië deals sluit met niet-erkende, gewapende milities - zonder scrupules en zelfs met enige trots: "Libië's zuidgrens afsluiten is de grens met Zuid- Europa sluiten", aldus de Italiaanse minister. Hoe diep kan een ontwikkeld land zinken?

Heel diep kennelijk, als het gaat om het oplossen van migratie. Dagelijks komen aan de zuidgrens van Italië honderden mensen aan. Zij hebben niet als doel Italië, maar de praktijk is dat de meesten niet verder komen.

Geen solidariteit Italië mag dan een van de grondleggers van de Europese Unie zijn, op Europese solidariteit hoeft het niet te rekenen. Het 'Dublin-akkoord' maakt het de andere 27 Europese lidstaten makkelijk: land van eerste aankomst is land van opvang. Dus is het leeuwendeel van de migranten (in 2016 waren dat via deze gevaarlijke Middellandse-Zeeroute 180.000 mensen ) gedwongen in Italië te blijven. Nee, dat is geen excuus om overeenkomsten te sluiten met gewelddadige rebellen. Maar Italië had niet de twijfelachtige eer de eerste te zijn. Dat was... de Europese Unie. Als het gaat om migratiestops zijn mensenrechten van minder belang voor EU Twee maanden geleden sloot de EU een deal met de door de Verenigde Naties erkende regering in Libië, tevens de minst gezaghebbende van de drie: tegen betaling van 200 miljoen euro moet de Libische kustwacht migranten oppakken. Dezelfde kustwacht die betaald wordt door rebellenfacties, die ook geld verdienen aan detentiecentra waar migranten worden opgesloten, onder erbarmelijke omstandigheden (bron: Amnesty en Artsen zonder Grenzen).

Afkopen Met geld koopt de Europese Unie haar principes op het gebied van mensenrechten af, met als doel migratie te stoppen. Zo deed ze dat eerder met Egypte, Eritrea, Ethiopië, Soedan en Zuid-Soedan: landen waar mensenrechten bewijsbaar worden geschonden. Maar als het om migratiestops gaat, zijn dat zaken van minder belang: in het zogenoemde 'Khartoum Process' van 2014 ondersteunt de EU met geld grenscontroles. De gevolgen van deze EU-politiek zijn desastreus en werken averechts. Ze zijn desastreus omdat ze verdere mensenrechtenschendingen door regeringen en ordediensten in de hand werken. Europees geld voor de Soedanese immigratiedienst wordt bijvoorbeeld gebruikt voor onderdrukking en mishandeling van vluchtelingen uit Eritrea (bron: studie Afrika Studie Centrum Leiden). En daarmee werkt de Europese politiek averechts want meer mensenrechtenschendingen leiden tot meer vluchtelingen. Het kan ook minder schrijnend, maar nog steeds verkeerd. Met landen in West- en Centraal-Afrika sluit de EU overeenkomsten om migratie terug te dringen (het zogenoemde 'Valetta-akkoord' uit 2015). Ze investeert 1.8 miljard euro in voornamelijk grenscontroles en enkele economische projecten.

Haaks op principe Deze vorm van geoormerkte ontwikkelingshulp staat haaks op het door dezelfde EU gepropageerde principe 'ownership instead of donorship': niet donoren maar de ontvangende landen bepalen het doel van ontwikkelingsgeld. Niet dus: Niger bijvoorbeeld ontvangt jaarlijks 1 miljard euro onder voorwaarde dat het land de grenzen sluit en meewerkt aan het terugsturen van migranten. Niger is onderdeel van Ecowas, een economisch samenwerkingsorgaan van alle West- en Centraal- Afrikaanse staten. De Europese politiek werkt averechts want meer men­sen­rech­ten­schen­din­gen leiden tot meer vluchtelingen Die hebben afgesproken dat binnen de Ecowas -regio vrijheid van verkeer van personen is. Niger heeft dat protocol ook ondertekend maar het Europese geld heeft daar een streep door gehaald. De Europese politiek frustreert de West- en Centraal-Afrikaanse migratiepolitiek, die is gebaseerd op open grenzen. De meeste migranten in Afrika reizen tussen Afrikaanse landen, 29 miljoen mensen in 2016. Nog geen 400.000 Afrikaanse migranten maakten in datzelfde jaar de oversteek naar Europa. Het beeld van een Afrikaanse exodus is onjuist, en wordt bewust gecreëerd door de Europese politiek. Want hoe meer grenzen, hoe meer migranten juist op die plek vastlopen. Drama's ontstaan niet door migratie maar door het blokkeren daarvan. En heeft dat Fort Europa effect? Nee, natuurlijk niet, anders waren er geen schandelijke deals met Libische rebellen nodig.

Sahara-slachtoffers Maar veel belangrijker, in de veertig jaar dat dat Fort Europa is gebouwd, nam de migratie in Europa toe met gemiddeld jaarlijks 3 procent (bron: ILO). Simpel, omdat er hoe dan ook behoefte is aan migratie. Het verschuiven van grenzen, zoals Italië en de EU doen, lost niets op. Integendeel, het maakt migratie crimineel en leidt tot misdadige mensenhandel en schending van mensenrechten: meer mensensmokkel, meer dodelijke slachtoffers, nu niet meer op de Middellandse Zee maar wel in de Sahara. De Europese Unie steekt er miljarden euro's in, de werkelijke rekening is voor de Afrikaanse landen.

