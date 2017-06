Europa kan een belangrijke les leren van de Britse Teletubby-democratie

En overeenstemming moet er komen – liefst zo snel mogelijk. Over minder dan twee jaar vervallen alle regelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Wanneer er dan niet is voorzien in een aantal fundamentele zaken, is de juridische en economische wanorde niet te overzien. Dat élk verdrag, akkoord en overeenkomst tegen die tijd opnieuw uitonderhandeld zal zijn durft zelfs de grootste optimist niet te hopen.

Intussen geeft het Verenigd Koninkrijk een bewijs van onvermogen af dat haaks staat op zijn gekoesterde reputatie van oudste – en volgens de meeste Britten ook meest solide – democratie uit de moderne tijd. Wie ziet hoe achtereenvolgende premiers blunderend door de politiek heen buitelen, waant zich in een soort Teletubby-land. David Cameron dacht zijn binnenlandse positie te versterken door een euro-referendum te winnen – en hij verloor. Theresa May dacht hetzelfde te doen via parlementsverkiezingen – en verloor net zo smadelijk. De eerste verdween schielings van het politieke toneel. De tweede maakt daartoe nog geen aanstalten, maar veel respijt geef ik haar niet.

Is er na zoveel Britse arrogantie nog ruimte voor Europees medelijden?

Het lot van beide politici is niet van doorslaggevend belang. Verdwijnt er, om welke reden dan ook, een minister of premier van het toneel, dan komt er daarna gewoon weer een nieuwe minister of premier, zoals Piet Hein Donner ooit nuchter heeft gezegd. Veel problematischer is het wanneer die politici het lot van het land ondergeschikt maken aan dat van hun eigen carrière. Cameron wilde helemaal de EU niet uit, maar stortte zich in een referendum-avontuur waarvan hij de triomf al op zak dacht te hebben. May wilde wél de EU uit en riep de kiezer naar de stembus – en ook zij kreeg het deksel op de neus.

Crisis In beide gevallen zag het Verenigd Koninkrijk zich in een Europese crisis gestort die vele malen ernstiger is dan de winst die de politici ermee dachten te behalen. Theresa May werd níet de Margaret Thatcher van de Brexit – maar ook Brussel kan zich na haar nederlaag niet rijk rekenen. Hoogstens zal de Europese Commissie uitzien naar het moment waarop ze verlost is van het land dat altijd dwars lag, steeds zijn zin kreeg, ten slotte toch nog wegliep en zelfs daar een potje van maakte. Is er na zoveel arrogantie nog ruimte voor Europees medelijden? Je zou het ter wille van de jongere generatie Britten wel hopen. Volgens de eerste analyses zijn zij nu wel in groten getale naar de stembus gegaan, nadat ze het bij het Brexit-referendum schromelijk hadden laten afweten. Beter laat dan nooit, maar de toekomst van het land zal er niet meer wezenlijk door veranderen.

Lichtpunt De grootste optimist kan zelfs daar nog een lichtpunt in zien. De verworvenheden van het verenigd Europa waren zelfs in het Verenigd Koninkrijk kennelijk al zo vanzelfsprekend dat de jongere generatie zich eenvoudigweg geen ander perspectief kon voorstellen. De schrik en ontzetting toen die desondanks mogelijk bleek, moeten er des te heftiger om geweest zijn. Vooruitgang is nooit gegarandeerd en de geschiedenis is wel degelijk omkeerbaar. Dat is een les die ook het continentale Europa zich mag aantrekken. Meer dan een halve eeuw voorspoed en vrede zijn een historische uitzondering én triomf. De EU vormt in de mensheidsgeschiedenis zoiets als het achtste wereldwonder dat – net zoals haar voorgangers in de oudheid – maar al te gemakkelijk kan worden geruïneerd. Het Verenigd Koninkrijk zit inmiddels met de brokken terwijl Europa meewarig toekijkt: een pijnlijk lot voor een natie die zich nog altijd een grote mogendheid waant. Wie zich ‘fair England’ nog herinnert van voor de toetreding tot de EU, weet hoe diep het ook toen al gezonken was en hoe wanhopig het zich vastklampte aan de Europese reddingsboei. Vijfenveertig jaar later strompelt het terug het verleden in, waarvan het alle armoede, stagnatie en verkommering fantasierijk heeft weggeretoucheerd met de sprookjesverf van het glorieus imperium. Nee, er is voor Europees meesmuilen weinig reden; voor erbarmen des te meer.

