Eurlings en Boef: Het jaar van de revolte begint met een week van open deuren

Washington was in rep en roer over de ontdekking dat Donald Trump een volstrekte idioot is – en de rest van de wereld repte mee alsof het groot nieuws betrof. En opnieuw in Nederland bewees een eensgezind volksgericht wat het vermag door een persoon met losse handjes ongeschikt te verklaren voor welke openbare functie ook. De macht van zo’n schervengericht is de open deur, niet de functie.

Lees verder na de advertentie

Of die ongeschiktheid ook geldt voor het Amerikaanse presidentschap weet ik niet. Donald Trump is er nooit door gehinderd, maar opmerkelijk genoeg verliezend presidentskandidate Hillary Clinton ook niet. Dat zij tijdens de Lewinsky-affaire haar man Bill het gezicht openkrabde met – volgens insiders – blijvende littekens tot gevolg, is al jaren geen geheim. Daar zal zij best haar redenen voor gehad hebben – maar bij Eurlings vinden we dat een pover excuus.

Zoals de ombudsman van NRC naar aanleiding van de kwestie-Eurlings terecht schreef: ‘In tijden van #MeToo gelden andere eisen aan excuses over geweld tegen vrouwen’ – maar omgekeerd geldt dat dus niet. Als afsluiting van de week liet Trouw de discussie over datzelfde #MeToo drieëneenhalve pagina lang nog eens over de borreltafel klotsen, elke hoop smorend dat er – afgaand op die eerste week – van de komende twaalf maanden nog íets origineels te verwachten valt.

Vijftig jaar na mei '68 En dat terwijl 2018 het jaar van de revolte zou moeten worden. Of beter gezegd: van de herdenking daarvan. Vijftig jaar geleden zette de Parijse studentenrevolutie van ‘mei '68’ alles op zijn kop en sindsdien is niets meer wat het was. Althans, dat wil de hardnekkige mythe waaraan die wondermaand sindsdien verbonden is. De verbeelding moest aan de macht, maar zoals James Kennedy in deze krant opmerkte, dat had bij nader inzien weinig om het lijf. ‘De vakbonden waren snel gesust en de Franse kiezers zorgden voor een rechtse monsterzege in juni 1968.’ Zijn ideeën ooit van doorslaggevend belang wanneer het om echte gro­te­men­sen­re­vo­lu­ties gaat? Was de meirevolutie van dat jaar wel een echte revolutie? Volgens de uit Rusland gevluchte politiek filosoof Alexandre Kojève in ieder geval niet. Zolang er geen doden vielen kon je een omwenteling niet serieus nemen en die waren er in mei ’68 nauwelijks. De Franse minister Pierre Viansson-Ponté had de ‘événements’ al een paar maanden eerder ontluisterd. ‘La France s’ennuie,’ had hij op 15 maart van dat jaar geconstateerd en de mei-revolte bij voorbaat teruggebracht tot het kattenkwaad van zich vervelende kinderen. Niet verwonderlijk dat ‘verbeelding’ er dan het belangrijkste strijdpunt van wordt. Zijn ideeën ooit van doorslaggevend belang wanneer het om echte grotemensenrevoluties gaat? Achteraf, wanneer de intellectuelen ermee weglopen, lijkt dat wel zo. Maar in deze krant wees Rob de Wijk er al op dat de huidige opstand in Iran minder te maken heeft met verlangen naar vrijheid dan naar betaalbare voedselprijzen, zoals ook die in de Arabische wereld ‘ordinaire broodoproeren’ waren. En alle hooggestemde verlangens van de ‘Derde Stand’ ten spijt, was het met de Franse Revolutie, de moeder aller opstanden, niet anders. Even legendarisch als, helaas, apocrief zijn de woorden van vorstin Marie-Antoinette: ‘Heeft het volk geen brood? Waarom eten ze dan geen taart?’