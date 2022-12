EU moet strenger zijn bij toelating van nieuwe lidstaten

De Europese Unie is gebaseerd op gedeelde waarden, maar in een aantal lidstaten staat het Europese gedachtegoed onder druk. De situatie in Hongarije en Polen laat zien dat de Unie voor de opgave staat om democratie en rechtsstaat intern te verdedigen en te bevorderen. Ondertussen moet ze ook beslissen over de eventuele toelating van een aantal kandidaat-lidstaten, waaronder Servië, Albanië en Noord-Macedonië.

Geopolitiek kunnen die nieuwkomers van belang zijn, maar er zijn ook twijfels of zij binnen de Europese waardegemeenschap passen. Voorkomen moet worden dat een tweede Hongarije wordt binnengehaald waar kernwaarden onvoldoende zijn verankerd in het democratische en rechtsstatelijke systeem. Daarom zullen de voorwaarden voor toelating strikter moeten worden toegepast. Bovendien is het noodzakelijk om op latere tijdstippen eva­luatiemomenten in te bouwen.

Om tot de EU te kunnen toetreden moet een land voldoen aan de Kopenhagen-criteria. Daarin staat onder andere dat een kandidaat een stabiele democratie en rechtsstaat moet zijn. Het probleem is dat een land dat op het oog stabiele democratische en rechterlijke instituties heeft, kan afglijden naar een electorale autocratie. Het Europees parlement heeft Hongarije, sinds mei 2004 lid van de EU, inmiddels als zodanig geclassificeerd.

Formeel gezien heeft Hongarije een parlement, een rechterlijke macht en het houdt regelmatig verkiezingen. In de praktijk worden echter stapje voor stapje het parlement en de onafhankelijke rechterlijke macht buitenspel gezet. Dit laat zien dat het hebben van ‘democratische’ instituties alleen een land nog niet democratisch maakt. In de Kopenhagen-criteria is vastgelegd dat een democratie stabiel moet zijn, maar de EU heeft bij toelating van Hongarije en Polen niet kunnen voorzien dat hun democratie en rechtsstaat niet stabiel genoeg waren om afbraak te voorkomen.

De situatie in Hongarije, maar ook in Polen, moet een les zijn. De beoordeling van de zeven kandidaten die nu in de wachtkamer zitten zal strenger moeten, waarbij de Kopenhagen-criteria strikter worden nageleefd om te voorkomen dat een land het niet zo nauw neemt. De EU zal dus steeds kritisch moeten oordelen of het de Europese waarden respecteert, maar vooral of deze waarden voldoende verankerd zijn om het behoud daarvan te verzekeren.

Het middel dat de Europese Commissie nu gebruikt om verdere ontmanteling van de rechtsstaat in Hongarije te voorkomen, is het rechtsstaatmechanisme. Aan de hand daarvan wordt getoetst of een lidstaat voldoende actie onderneemt om zijn rechtsstaat te beschermen. Recent is over Hongarije besloten om 6,3 miljard euro aan uitkeringen uit EU-fondsen te bevriezen wegens schending van Europese principes.

Zo wordt premier Viktor Orbàn onder druk gezet om hervormingen door te voeren, maar het blijft de vraag of het korten op subsidies genoeg zal zijn om in Hongarije structurele veranderingen teweeg te kunnen brengen. Daarom is het ook nodig dat er na toetreding van een lidstaat meer evaluatiemomenten komen, waarin getoetst kan worden of nog wordt voldaan aan de Europese waarden die zijn opgetekend in het Verdrag van Lissabon.

De EU beoogt met de eventuele toelating van voornamelijk kandidaat-lidstaten in de Balkan haar positie in de wereld te versterken. Hoe sterk sta je echter als waardengemeenschap en als geopolitieke actor in de wereld als je waarden intern onder druk staan? Als de EU sterk en verenigd het democratische gedachtegoed in de wereld wil blijven verkondigen, zal ze eerst moeten zorgen dat ze haar eigen waarden respecteert en behoudt.

