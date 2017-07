EU moet een hard debat aandurven met Oost-Europa over basisprincipes

Na eerst bij de Europese Unie ingeleid te zijn op voorwaarde van overname van de pakketten regels die binnen de unie gelden, zijn zij nu zelf prima in staat de discussie over de regels binnen die unie op volle kracht te voeren. En dat doen ze dus, vooral als ze het gevoel hebben dat die regels nog steeds teveel door West-Europa worden bepaald.

Asielzoekers

Soms wordt dat onaangenaam. Er zijn grote verschillen tussen de Oost-Europese landen onderling, maar in sommige landen domineert hard nationalisme. Vooral Polen en Hongarije nemen vaak sterk afwijkende standpunten in. Over asielzoekers, die zij volstrekt niet willen zien komen, ook al kampen de Zuid-Europese medelidstaten met een grote toestroom. Maar ook over rechtsstaat en vrijheid in het publieke domein, die de leiders in die landen willen inperken.

Assertiviteit hoort bij de huidige fase van ontwikkeling van Oost-Europa, maar een hard debat over de grenzen die daarbij gelden is voor de toekomst van de unie minstens zo belangrijk.

Volstrekt terecht trekt de Europese Commissie hier een grens. Aangaande de asielzoekers, omdat de EU-lidstaten zelf hebben afgesproken hen onderling te verdelen. Dat de landen het daar niet mee eens waren en bij een stemming werden overruled, doet niets af aan het feit dat een gezamenlijke afspraak binnen de unie moet worden nagekomen.