Ethicus Ingrid Robeyns roept de noodtoestand uit voor het klimaat: ‘Laat de rijken de klimaatcrisis betalen’

Klimaatverandering stelt ons voor een verdelingsprobleem. Sommige groepen ondervinden er meer schade door dan andere. En wie gaat betalen voor de kosten om de netto uitstoot van broeikasgassen te verminderen en om maatregelen te nemen om ons te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering?

Er zijn sterke argumenten om een groot deel van de rekening bij de rijksten neer te leggen. Hun rijkdom is vaak ontstaan door marktprocessen waarin geen rekening wordt gehouden met klimaatschade, waardoor een deel van de winst vervuiling reflecteert - die op de hele wereld is afgewenteld. Bovendien bevinden we ons in een noodsituatie, en dan mogen we van de sterkste schouders vragen dat zij de zwaarste lasten dragen.

De atmosfeer kan nauwelijks nog broeikasgassen opnemen zonder dat dit schadelijke effecten heeft voor mens, dier en ecosystemen. Wat is ons eerlijke deel dat we nog aan broeikasgassen mogen uitstoten?

Eerlijk deel

Er is binnen de klimaatethiek een debat over hoe we precies moeten bepalen wat ons eerlijke deel van de resterende uitstoot is. Het is lastig, maar in alle analyses ligt dat faire deel veel lager dan onze huidige uitstoot per capita. Lucas Chancel en Thomas Piketty berekenden dat een hoofdelijke verdeling van de resterende emissies die het Parijsakkoord nog toelaat uitkomt op 1,3 ton CO2 per persoon per jaar tot 2100. Momenteel ligt de uitstoot per persoon in West-Europese landen boven de 10 ton.

Op deze schattingen is kritiek. Zo is het logisch dat het faire deel nu hoger moet zijn en later dan wat lager, omdat we later hopelijk verder zijn met technologische innovaties. Het onderzoeksrapport 1.5 Degree Lifestyles van het Institute for Global Environmental Strategies stelt dat we tussen 2019 en 2030 elk jaar onze persoonlijke uitstoot met zo’n 10 procent moeten verminderen, zodat we in 2030 niet meer dan 2,5 ton uitstoten, en 0,7 ton tegen 2050. Er zijn dus verschillende scenario’s mogelijk over wat ons resterende faire deel van de uitstoot nog is. Maar de kern van de zaak is dat dat deel voor vrijwel iedereen in Nederland en andere rijke landen veel lager is dan onze huidige uitstoot.

De morele opdracht van klimaatverandering raakt ons allemaal. En hoe ernstig die is, kunnen we zien door de vraag te stellen wat we kunnen doen met dit faire emissiebudget, gegeven de huidige staat van de technologie en de dominante manier van produceren.

Neem voedsel. Schattingen voor het Verenigd Koninkrijk stelden dat een veganistisch dieet zo’n ton emissie vergt per persoon per jaar. Voor een vegetarisch dieet is dit 1,4 ton, en wie gemiddeld 100 gram vlees per dag eet, komt uit bij 2,6 ton. Dan hebben we nog de emissies van autoverkeer, het verwarmen van ons huis, de aankoop van spullen, en alle andere zaken die deel uitmaken van ons consumptiepatroon. Een lange intercontinentale vlucht veroorzaakt meer dan 2 ton emissie per persoon (afhankelijk van het type vliegtuig, of er tussenstops gemaakt worden, en welke effecten je precies meerekent).

Deze cijfers zijn behoorlijk ontnuchterend, omdat ze de grootte van de opdracht die voor ons ligt, pijnlijk helder maken.