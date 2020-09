Erken het nou eens: Nederlanders met een migratieachtergrond doen het steeds beter

Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde vorige week voor een motie van SGP-voorman Kees van der Staaij waarin werd vastgesteld dat in criminaliteitscijfers mensen met een niet-westerse achtergrond oververtegenwoordigd zijn. Kijk liever naar de enorme vooruitgang die deze groep mensen maakt, betogen Rob Jetten (fractievoorzitter D66) en Jan Paternotte (D66-Kamerlid).

‘De criminaliteitscijfers laten nog steeds een zorgelijke oververtegenwoordiging zien van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.’ Deze woorden typte SGP-leider Kees van der Staaij in een motie, die hij vorige week indiende bij de Algemene Beschouwingen. De Kamerleden mochten stemmen over het ‘onderkennen’ van dit probleem. Een meerderheid van CDA, VVD, Henk Krol en populistisch rechts deed dat. En dus onderkent Nederland nu deze oververtegenwoordiging.

Het was misschien wel het meest nutteloze voorstel dat het afgelopen jaar is voorgelegd aan de Tweede Kamer. Als er één groep is die immers continu besproken wordt in debatten is het wel de groep ‘mensen met een niet-westerse migratieachtergrond’. Geert Wilders noemde het woord ‘Marokkanen’ tijdens het debat maar liefst 42 keer. Ook wie het debat gemist heeft weet dat Wilders hen niet in het zonnetje probeerde te zetten.

Het klopt dat Nederlanders met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers. Maar dát dat zo is, horen we zo ongelooflijk vaak, dat het erkennen ervan zoiets is als erkennen dat de paus in behoorlijke mate katholiek is.

Stijgende lijn

Veel verfrissender zou het zijn iets heel anders te erkennen: dat diezelfde Nederlanders met een migratieachtergrond het de afgelopen jaren heel snel véél beter doen. In bijna alle opzichten. Was in 2009 nog 5 procent van de Nederlanders met een niet-westerse achtergrond verdachte van een misdrijf, vorig jaar was dat gehalveerd naar 2,4 procent. Sterker: sinds het begin van de metingen is het aandeel Nederlanders met een migratieachtergrond dat verdachte is, nog nóóit zo laag geweest. Dit staat gewoon in een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat elk Kamerlid opgestuurd krijgt.

Het was logischer geweest voor Van der Staaij om een motie in te dienen die vraagt te erkennen ‘dat het snel de goede kant op gaat met de criminaliteitscijfers van Nederlanders met een migratieachtergrond’ en wellicht het verzoek aan de regering de succesfactoren in kaart te brengen om deze trend voort te kunnen zetten.

Hij zou er nog wat successen aan kunnen toevoegen. Zoals dat het aantal Syrische vluchtelingen met een betaalde baan in de laatste drie jaar is verdriedubbeld en dat die vluchtelingen onze rechtsstaat omarmen. En dat alle migrantengroepen, van Surinaamse tot Turkse achtergrond, steeds hoger opgeleid raakten en steeds minder vaak afhankelijk zijn van een uitkering. Ondertussen is er geen enkele noemenswaardige verslechtering te vinden. Vandaar dat Van der Staaij ook niet de moeite nam zijn voorstel aan de Tweede Kamer met ook maar één cijfer te onderbouwen: het zou zijn punt hard onderuitgehaald hebben.

Nutteloze uithaal

Waar is deze uithaal naar Nederlanders met een migratieachtergrond dan voor nodig? Ja, er is nog steeds een oververtegenwoordiging in die criminaliteitscijfers. En het schandalige gedrag van een groep jongeren – veel met Marokkaanse achtergrond – in een paar oude wijken van grote steden vestigde hier afgelopen zomer ook weer de aandacht op. Maar de trend is positief, en we kunnen er maar beter voor zorgen dat we die vasthouden. Want zoals het CBS ook constateert:verschillen in criminaliteitscijfers tussen herkomstgroepen zijn voor een groot deel te herleiden tot economische factoren, zoals het inkomen.

De opgaande lijn van economische emancipatie is goed voor iedereen. Hoe meer talent tot zijn recht komt, hoe meer succesvolle ondernemingen en uitvindingen Nederland heeft. Juist nu onze economie door de coronacrisis kwetsbaarder is, is het extra dom om de economie te beschadigen door discriminatie van vrouwen en migranten.

Een Tweede Kamer die nog eens even suggereert dat een migratieachtergrond crimineel maakt is dan het laatste wat we nodig hebben. Met de integratie gaat het juist onwaarschijnlijk goed. Dát erkennen kan bijdragen aan minder vooroordelen en dus betere kansen. Problemen benoemen is goed, successen uitbouwen beter. Zeker voor de integratie.

